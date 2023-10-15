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وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

10/15/2023 2:18:14 PM
(MENAFN- Al Watan) توفيت فجر اليوم الأحد في بيروت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وقد أورد موقع LBC بيان لـ "مؤسسة سمير قصير" ينعى فيه الإعلامية جيزيل خوري موضحا مسيرتها المهنية التي انطلقت سنة ١٩٨٦ في المؤسسة اللبنانية للإرسال، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي ١٩٩٢ و٢٠٠١، قبل انضمامها إلى مجموعة "أم بي سي" سنة ٢٠٠٢ ومساهمتها في إطلاق قناة "العربية"، حيث قدّمت برنامج "بالعربي" بين عامَي ٢٠٠٣ و٢٠١٣. انتقلت إلى قناة "بي بي سي عربية" سنة ٢٠١٣ حيث حاورت كبار القادة والمفكّرين عن لحظات مفصلية في التاريخ المعاصر ضمن برنامج "المشهد"، ومن ثمّ إلى قناة "سكاي نيوز عربية"، سنة ٢٠٢٠، مع برنامج "مع جيزال"، الذي شكّل نقطة تحوّل في شكل البرامج الحوارية وإيقاعها وتنوّع مواضيعها. كتبت وأنتجت أفلاماً وثائقية عن أبرز القامات السياسية العربية، وأسست شركة "راوي" للإنتاج الوثائق إلى جانب الصحافية والسفيرة سحر بعاصيري".

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