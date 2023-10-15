وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

(MENAFN
- Al Watan) توفيت فجر اليوم الأحد في بيروت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وقد أورد موقع LBC بيان لـ "مؤسسة سمير قصير" ينعى فيه الإعلامية جيزيل خوري موضحا مسيرتها المهنية التي انطلقت سنة ١٩٨٦ في المؤسسة اللبنانية للإرسال، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي ١٩٩٢ و٢٠٠١، قبل انضمامها إلى مجموعة "أم بي سي" سنة ٢٠٠٢ ومساهمتها في إطلاق قناة "العربية"، حيث قدّمت برنامج "بالعربي" بين عامَي ٢٠٠٣ و٢٠١٣. انتقلت إلى قناة "بي بي سي عربية" سنة ٢٠١٣ حيث حاورت كبار القادة والمفكّرين عن لحظات مفصلية في التاريخ المعاصر ضمن برنامج "المشهد"، ومن ثمّ إلى قناة "سكاي نيوز عربية"، سنة ٢٠٢٠، مع برنامج "مع جيزال"، الذي شكّل نقطة تحوّل في شكل البرامج الحوارية وإيقاعها وتنوّع مواضيعها. كتبت وأنتجت أفلاماً وثائقية عن أبرز القامات السياسية العربية، وأسست شركة "راوي" للإنتاج الوثائق إلى جانب الصحافية والسفيرة سحر بعاصيري".
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