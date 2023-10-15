وزارة الثقافة تحقق المراكز الأولى في 3 جوائز على مستوى الخليج

(MENAFN
- Al Watan) حققت وزارة الثقافة ثلاث جوائز ضمن فئات جوائز القمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023م، والمقامة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدير الجهود المثالية للمنظمات والأفراد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الموارد البشرية المتعلقة ببيئات العمل والتميز في الأداء.
وحصدت الوزارة المركز الأول في جائزة "جهة عمل مميزة" في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج للعام 2023م، والمركز الأول في جائزة أفضل جهة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج للعام 2023م، وشهادةً لجائزة التميز الرقمي (بوابة ديواني) في الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج للعام 2023م.
وتهدف جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادةً مثالية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة كإدارة الموارد البشرية، والتنوع المؤسسي، والتخطيط الإستراتيجي، حيث تُكرّم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر 20 فئة متخصصة.
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