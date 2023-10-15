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وزارة الثقافة تحقق المراكز الأولى في 3 جوائز على مستوى الخليج

10/15/2023 2:18:14 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت وزارة الثقافة ثلاث جوائز ضمن فئات جوائز القمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023م، والمقامة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدير الجهود المثالية للمنظمات والأفراد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الموارد البشرية المتعلقة ببيئات العمل والتميز في الأداء.
وحصدت الوزارة المركز الأول في جائزة "جهة عمل مميزة" في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج للعام 2023م، والمركز الأول في جائزة أفضل جهة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج للعام 2023م، وشهادةً لجائزة التميز الرقمي (بوابة ديواني) في الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج للعام 2023م.
وتهدف جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادةً مثالية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة كإدارة الموارد البشرية، والتنوع المؤسسي، والتخطيط الإستراتيجي، حيث تُكرّم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر 20 فئة متخصصة.

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