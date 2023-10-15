اللحوم الحمراء تصيب بالسكري

(MENAFN
- Al Watan) كشف فريق من جامعة هونج كونج أن تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بـ44%. وأشارت مجلة European Heart Journal إلى أن الباحثين أجروا مراجعة تحليلية لـ70 دراسة، شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة، و100 غرام غير مصنعة في اليوم. واكتشفوا أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بـ26%، والنوع الثاني من داء السكري بـ44%. كما لاحظ الباحثون أن هذه النسب أقل وضوحا في البلدان الشرقية بسبب تناول الحبوب الكاملة والخضراوات، وفقا لـ((روسيا اليوم)). وتبين أن معامل خطر تطور داء السكري عند تناول اللحوم الحمراء المصنعة في الدول الشرقية يعادل 0.96، وفي الدول الغربية 1.51. أما معامل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية فبلغ 0.71 في البلدان الشرقية، و1.13 في البلدان الغربية.
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