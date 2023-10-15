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اللحوم الحمراء تصيب بالسكري

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف فريق من جامعة هونج كونج أن تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بـ44%. وأشارت مجلة European Heart Journal إلى أن الباحثين أجروا مراجعة تحليلية لـ70 دراسة، شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة، و100 غرام غير مصنعة في اليوم. واكتشفوا أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بـ26%، والنوع الثاني من داء السكري بـ44%. كما لاحظ الباحثون أن هذه النسب أقل وضوحا في البلدان الشرقية بسبب تناول الحبوب الكاملة والخضراوات، وفقا لـ((روسيا اليوم)). وتبين أن معامل خطر تطور داء السكري عند تناول اللحوم الحمراء المصنعة في الدول الشرقية يعادل 0.96، وفي الدول الغربية 1.51. أما معامل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية فبلغ 0.71 في البلدان الشرقية، و1.13 في البلدان الغربية.

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