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اعتزال أيقونة السينما البريطانية كين

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عامًا، مختتمًا مسيرته التمثيلية التي دامت 70 سنة بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم ((The Great Escaper)).
وشارك مايكل كين في 160 فيلمًا بينها ((Sleuth)) و((Interstellar)) و((Batman)).
ونال ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم ((Hannah and Her Sisters)) للمخرج وودي آلن سنة 1986 والثاني عن فيلم ((The Cider House Rules)) عام 2000.
وقال كين في حديث إلى إذاعة ((بي بي سي راديو 4)): ((أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسنًا، أنا معتزل الآن)).
وتابع ((قلت لنفسي إنني شاركت حديثًا في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة.. ماذا سأفعل تاليًا وهل سأستطيع تقديم الأفضل))؟.
ويتناول فيلم ((ذي غريت اسكيبر)) الذي بدأ عرضه في المملكة المتحدة بتاريخ السادس من أكتوبر، القصة الحقيقية للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية بيرني جوردان.

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