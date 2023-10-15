اعتزال أيقونة السينما البريطانية كين

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عامًا، مختتمًا مسيرته التمثيلية التي دامت 70 سنة بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم ((The Great Escaper)).
وشارك مايكل كين في 160 فيلمًا بينها ((Sleuth)) و((Interstellar)) و((Batman)).
ونال ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم ((Hannah and Her Sisters)) للمخرج وودي آلن سنة 1986 والثاني عن فيلم ((The Cider House Rules)) عام 2000.
وقال كين في حديث إلى إذاعة ((بي بي سي راديو 4)): ((أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسنًا، أنا معتزل الآن)).
وتابع ((قلت لنفسي إنني شاركت حديثًا في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة.. ماذا سأفعل تاليًا وهل سأستطيع تقديم الأفضل))؟.
ويتناول فيلم ((ذي غريت اسكيبر)) الذي بدأ عرضه في المملكة المتحدة بتاريخ السادس من أكتوبر، القصة الحقيقية للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية بيرني جوردان.
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