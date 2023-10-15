اكتشاف سبب مرض الكلى الغامض

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف العلماء سببا، وصفته مجلات علمية كبرى بأنه ((مفاجئ))، لانتشار مرض كلوي غامض بشكل سريع في ريف سريلانكا.
وقد أصيب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق الريفية في سريلانكا بفشل كلوي أطلق عليه ((CKDu))، لأسباب غير واضحة. بينما ظهرت حالات مماثلة لأمراض الكلى الغامضة في المجتمعات الزراعية الاستوائية حول العالم على مدى العقدين الماضيين. وحددت دراسة ميدانية ضخمة للآبار التي تزود المجتمعات السريلانكية بمياه الشرب، أجراها باحثون في جامعة ديوك، السبب المحتمل الذي شكّل سببا غير متوقع، وهو مادة الـ((غليفوسات))، وهى مركب يستخدم مبيدا للأعشاب.
وتعتمد أصناف من مبيدات الأعشاب على الـ((غليفوسات)) الذي يستخدم للسيطرة على الحشائش والآفات الأخرى، بحسب مجلة ((Scitechdaily)) العلمية.
نظريا، من المفترض أن يتحلل الـ((غليفوسات)) في البيئة خلال بضعة أيام إلى أسابيع. لكن عندما يواجه بعض أيونات المعادن الموجودة في الماء العسر (أي الماء الذي يحتوي على معادن مثل المغنيزيوم والكالسيوم)، يمكن أن تتشكل تجمعات لأيونات معدن الـ((غليفوسات))، التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 7 أعوام في الماء و22 عاما في التربة.
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