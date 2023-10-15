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اكتشاف سبب مرض الكلى الغامض

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف العلماء سببا، وصفته مجلات علمية كبرى بأنه ((مفاجئ))، لانتشار مرض كلوي غامض بشكل سريع في ريف سريلانكا.
وقد أصيب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق الريفية في سريلانكا بفشل كلوي أطلق عليه ((CKDu))، لأسباب غير واضحة. بينما ظهرت حالات مماثلة لأمراض الكلى الغامضة في المجتمعات الزراعية الاستوائية حول العالم على مدى العقدين الماضيين. وحددت دراسة ميدانية ضخمة للآبار التي تزود المجتمعات السريلانكية بمياه الشرب، أجراها باحثون في جامعة ديوك، السبب المحتمل الذي شكّل سببا غير متوقع، وهو مادة الـ((غليفوسات))، وهى مركب يستخدم مبيدا للأعشاب.
وتعتمد أصناف من مبيدات الأعشاب على الـ((غليفوسات)) الذي يستخدم للسيطرة على الحشائش والآفات الأخرى، بحسب مجلة ((Scitechdaily)) العلمية.
نظريا، من المفترض أن يتحلل الـ((غليفوسات)) في البيئة خلال بضعة أيام إلى أسابيع. لكن عندما يواجه بعض أيونات المعادن الموجودة في الماء العسر (أي الماء الذي يحتوي على معادن مثل المغنيزيوم والكالسيوم)، يمكن أن تتشكل تجمعات لأيونات معدن الـ((غليفوسات))، التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 7 أعوام في الماء و22 عاما في التربة.

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