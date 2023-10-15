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أمريكي يعترف بسرقته حذاء بطلة فيلم

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اعترف أمريكي أنه سرق قبل نحو 20 سنة الحذاء الأحمر الشهير للممثلة جودي غارلاند في فيلم ((ذي ويزرد أوف أوز)) The Wizard of Oz.
وكان الحذاء المرصّع بالترتر قرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.
وسنة 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939.
وقالت المحكمة إن تييري مارتن (76 عاماً) الذي اتُهم بالسرقة في مايو الفائت، أقر بأنه مذنب وسيظل حراً حتى تاريخ الحكم عليه الذي لم يُحدّد بعد.
وقال مارتن المقيم على بعد نحو 20 كيلومتراً من متحف جودي غارلاند، أمام محكمة مينيسوتا، إنه استخدم مطرقة لكسر علبة زجاجية كانت تحمي الحذاء الذي اعتقد أنّه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، على ما نقلت صحيفة ((ستار تريبيون)) في مينيابوليس.
لكن بمجرّد أن أدرك عند محاولته بيع الحذاء في السوق السوداء، أن هذه ((الأحجار الكريمة)) هي في الواقع حبوب من الزجاج لم يعد يرغب في الحذاء، بحسب الصحيفة.
ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين.
وأشارت وزارة العدل إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ ((أحد أشهر الإكسسوارات في تاريخ السينما الأمريكية)).
وفي فيلم ((ذي ويزرد أوف أوز)) الموسيقي المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، تنتعل البطلة الشابة دورثي الحذاء ثلاث مرات لتحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.

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