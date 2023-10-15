أمريكي يعترف بسرقته حذاء بطلة فيلم

(MENAFN
- Al Watan) اعترف أمريكي أنه سرق قبل نحو 20 سنة الحذاء الأحمر الشهير للممثلة جودي غارلاند في فيلم ((ذي ويزرد أوف أوز)) The Wizard of Oz.
وكان الحذاء المرصّع بالترتر قرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.
وسنة 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939.
وقالت المحكمة إن تييري مارتن (76 عاماً) الذي اتُهم بالسرقة في مايو الفائت، أقر بأنه مذنب وسيظل حراً حتى تاريخ الحكم عليه الذي لم يُحدّد بعد.
وقال مارتن المقيم على بعد نحو 20 كيلومتراً من متحف جودي غارلاند، أمام محكمة مينيسوتا، إنه استخدم مطرقة لكسر علبة زجاجية كانت تحمي الحذاء الذي اعتقد أنّه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، على ما نقلت صحيفة ((ستار تريبيون)) في مينيابوليس.
لكن بمجرّد أن أدرك عند محاولته بيع الحذاء في السوق السوداء، أن هذه ((الأحجار الكريمة)) هي في الواقع حبوب من الزجاج لم يعد يرغب في الحذاء، بحسب الصحيفة.
ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين.
وأشارت وزارة العدل إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ ((أحد أشهر الإكسسوارات في تاريخ السينما الأمريكية)).
وفي فيلم ((ذي ويزرد أوف أوز)) الموسيقي المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، تنتعل البطلة الشابة دورثي الحذاء ثلاث مرات لتحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.
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