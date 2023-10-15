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الدعفيس يحصد جائزة كتارا

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز الروائي محمد تركي الدعفيس ((من سوريا)) بجائزة المؤسسة العامة للحي الثقافي ((كتارا)) في دولة قطر، في مهرجان جائزة ((كتارا)) للرواية العربية في دورتها التاسعة لعام 2023، في فئة الروايات غير المنشورة، عن روايته: ((مدينة يسكنها الجنون)).
وتسلم الدعفيس الجائزة في الحفل الختامي، الذي أقيم في العاصمة القطرية في دار الأوبرا، وحضره مدير عام ((كتارا)) الدكتور خالد السليطي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو)) الدكتور محمد ولد أعمر، وكوكبة من الروائيين والنقاد والأكاديميين العرب. تتولى مؤسسة ((كتارا)) طباعة الرواية بالعربية، وإصدارها بالإنجليزية والفرنسية، ورواية: ((مدينة يسكنها الجنون))، هي الرواية الخامسة للزميل الدعفيس، بعد روايات: رواية ((الرصاصة تقتل مرتين)) في عام 2015، ورواية ((قوافل الريح)) في 2016، ورواية ((هي والراهب)) في 2017، ورواية ((البلم)) في 2018.
بلغ عدد المشاركات في الجائزة في دورتها الحالية 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، وتهدف الجائزة إلى تعزيز ودعم أدب الرواية العربية، وتأكيد
الهوية الحضارية العربية من خلال ملتقى إبداعي لإثراء الوعي الثقافي، والتعريف بالروائيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وإبراز الدور الحضاري البناء الذي يقوم به الروائيون في إثراء الثقافة الإنسانية عامة والأدب العربي خاصة، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وبناء روح التقارب بين الأمم من خلال ترجمة الروايات، والمساهمة في نشر الثقافة العربية من خلال الرواية والإبداع الكتابي، وتقدير وتكريم الروائيين الذين
أسهموا في إثراء الثقافة العربية من خلال أعمالهم المتميزة، وتشجيع إبداعات الشباب وتحفيزهم، وخلق روح التنافس الإيجابي في هذا المجال، وتشجيع دور النشر العربية على التميز بغية الوصول إلى مشروع حضاري وثقافي عربي رائد، واستخدام وسائل الاتصال الجماهيري مثل وسائط الدراما التلفزيونية أو السينما لنشر ثقافة الرواية العربية.

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