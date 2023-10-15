الدعفيس يحصد جائزة كتارا

(MENAFN
- Al Watan) فاز الروائي محمد تركي الدعفيس ((من سوريا)) بجائزة المؤسسة العامة للحي الثقافي ((كتارا)) في دولة قطر، في مهرجان جائزة ((كتارا)) للرواية العربية في دورتها التاسعة لعام 2023، في فئة الروايات غير المنشورة، عن روايته: ((مدينة يسكنها الجنون)).
وتسلم الدعفيس الجائزة في الحفل الختامي، الذي أقيم في العاصمة القطرية في دار الأوبرا، وحضره مدير عام ((كتارا)) الدكتور خالد السليطي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو)) الدكتور محمد ولد أعمر، وكوكبة من الروائيين والنقاد والأكاديميين العرب. تتولى مؤسسة ((كتارا)) طباعة الرواية بالعربية، وإصدارها بالإنجليزية والفرنسية، ورواية: ((مدينة يسكنها الجنون))، هي الرواية الخامسة للزميل الدعفيس، بعد روايات: رواية ((الرصاصة تقتل مرتين)) في عام 2015، ورواية ((قوافل الريح)) في 2016، ورواية ((هي والراهب)) في 2017، ورواية ((البلم)) في 2018.
بلغ عدد المشاركات في الجائزة في دورتها الحالية 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، وتهدف الجائزة إلى تعزيز ودعم أدب الرواية العربية، وتأكيد
الهوية الحضارية العربية من خلال ملتقى إبداعي لإثراء الوعي الثقافي، والتعريف بالروائيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وإبراز الدور الحضاري البناء الذي يقوم به الروائيون في إثراء الثقافة الإنسانية عامة والأدب العربي خاصة، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وبناء روح التقارب بين الأمم من خلال ترجمة الروايات، والمساهمة في نشر الثقافة العربية من خلال الرواية والإبداع الكتابي، وتقدير وتكريم الروائيين الذين
أسهموا في إثراء الثقافة العربية من خلال أعمالهم المتميزة، وتشجيع إبداعات الشباب وتحفيزهم، وخلق روح التنافس الإيجابي في هذا المجال، وتشجيع دور النشر العربية على التميز بغية الوصول إلى مشروع حضاري وثقافي عربي رائد، واستخدام وسائل الاتصال الجماهيري مثل وسائط الدراما التلفزيونية أو السينما لنشر ثقافة الرواية العربية.
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