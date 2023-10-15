دعم سعودي في نجوم العلوم

(MENAFN
- Al Watan) فيما بدأت، أمس، حملة التصويت لممثل المملكة، عضو الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، المبتكر المهندس محمد البومجداد، الذي ينافس على المركز الأول في منافسات ((نجوم العلوم)) في نسختها الـ15. أعلنت عدة جهات دعمها للمبتكر السعودي والتصويت له، من بينها: أمانة الأحساء، الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، غرفة الأحساء، والكلية التقنية، ومؤسسة رضا الوقفية للإبداع المعرفي.
انطلقت الحملة، التي حملت شعار: ((صوت لممثل السعودية))، بعد إعلان تأهل البومجداد، إلى الجولة الختامية والأخيرة، كأفضل 3 مشاريع ابتكارية من أصل 3 آلاف مشروع ابتكاري، واجتاز المشروع الابتكاري عدة مراحل، وهي: إثبات الفكرة، المجلس العلمي، إثبات الفكرة، وتضمنت الحملة، وضع رابط إلكتروني للتصويت ( وهاشتاق على منصة (×) ((صوتي_سعودي))، والتأكيد على مجانية التصويت، ولضمان احتساب التصويت ينبغي التأكيد على الرسالة التي ستصل إلى البريد الإلكتروني.
دخل البومجداد ورشة عمل مكثفة لنجوم العلوم لتطوير المشروع بدعم من مطورين ومبرمجين ومهندسين، ويهدف ((نجوم العلوم)) إلى تحفيز اهتمام المجتمع بالعلوم وتطوير الابتكار.
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