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دعم سعودي في نجوم العلوم

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما بدأت، أمس، حملة التصويت لممثل المملكة، عضو الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، المبتكر المهندس محمد البومجداد، الذي ينافس على المركز الأول في منافسات ((نجوم العلوم)) في نسختها الـ15. أعلنت عدة جهات دعمها للمبتكر السعودي والتصويت له، من بينها: أمانة الأحساء، الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، غرفة الأحساء، والكلية التقنية، ومؤسسة رضا الوقفية للإبداع المعرفي.
انطلقت الحملة، التي حملت شعار: ((صوت لممثل السعودية))، بعد إعلان تأهل البومجداد، إلى الجولة الختامية والأخيرة، كأفضل 3 مشاريع ابتكارية من أصل 3 آلاف مشروع ابتكاري، واجتاز المشروع الابتكاري عدة مراحل، وهي: إثبات الفكرة، المجلس العلمي، إثبات الفكرة، وتضمنت الحملة، وضع رابط إلكتروني للتصويت ( وهاشتاق على منصة (×) ((صوتي_سعودي))، والتأكيد على مجانية التصويت، ولضمان احتساب التصويت ينبغي التأكيد على الرسالة التي ستصل إلى البريد الإلكتروني.
دخل البومجداد ورشة عمل مكثفة لنجوم العلوم لتطوير المشروع بدعم من مطورين ومبرمجين ومهندسين، ويهدف ((نجوم العلوم)) إلى تحفيز اهتمام المجتمع بالعلوم وتطوير الابتكار.

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