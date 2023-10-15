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أبو طالب ضيفا على ثلوثية الحميد

10/15/2023 2:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) عاودت ثلوثية الأديب الراحل محمد عبدالله الحميد، التي يقيمها أبناؤه في منزله بحي الضباب بأبها، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وقد تم استضافة الدكتور إبراهيم محمد أبو طالب الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد.
وتحدث الدكتور عبدالله محمد الحميد المشرف على الثلوثية، عن الجد عبدالله الحميد الذي تميز بالذكاء والنبوغ المبكر وتعلّم على يد عدد من العلماء في أبها والرياض وحفظ القرآن مبكرًا، وأعجب به أساتذته، واختير ضمن مجموعة من الدارسين لمقابلة الملك عبدالعزيز.واختصه الملك عبدالعزيز بالحديث، وطلب أن يكون في مكتبه، ولكنه اعتذر منه لظروفه، وعيَّنه مساعدًا لأمير بيشة عام 1346، ثم رئيسا لديوان إمارة منطقة عسير في عهد أميرها تركي بن أحمد السديري 1352، ثم رئيسا لبلدية أبها في عهد الأمير تركي الماضي 1382 ولمدة سبع سنوات.
ثم رشح في عهد الأمير خالد الفيصل ليكون رئيسًا لنادي أبها الأدبي عام 1398، ولكن وافاه الأجل المحتوم عام 1399 وكُلِّف ابنه محمد بن عبدالله الحميد برئاسة النادي.
والشاعر الراحل عبدالله بن علي الحميد له مواهب متعددة غير الشعر، فهو كاتب ومؤرخ ومهتم بالجغرافيا، وعلم الأنساب. وأعد معجما جغرافيا لم يكتمل بسبب وفاته.
الولاء والوفاء
ثم بدأ الدكتور إبراهيم أبو طالب -ضيف الأمسية- حديثه قائلا: ((أتحدث عن علمٍ من عسير وهو الشاعر والأديب الراحل الشيخ عبدالله بن علي بن حميد والذي له إرث أدبي شعري ونثري كبير جمعه أحفاده ممثلين في الدكتور أحمد محمد الحميد، وفي هذه المحاضرة عن هذا العلم اخترت لها عنوانا دالا على تجربته ومدارها، وهو (الولاء والوفاء) لأنني وجدت هذا في مضمون شعره عند ما يلقي قصائده أمام ولاة الأمر في زياراتهم لعسير، ويذكر مناقبهم، وكذلك فيه الوفاء لهذا الوطن.
ففي قصائده ولاء ووفاء وفي شعره مدح ورثاء، ووصف لطبيعة منطقة عسير بجبالها وجمالها ومناخها وإنسانها، وفي شعره كذلك بعض الطرائف والمواقف هي من الموضوعات القليلة ومنها وصفه لشخص كان يغضب من كلمة (مخضرم) ويعدها سبة أو شتيمة وهو لا يعرف معناها، وكان ذلك الشخص مراسلا عنده في إمارة عسير وهو شعر من نوع المداعبة، وكذلك توجد ملامح أسلوبية في شعره، رصدناها في الورقة، وألفاظه قاموسية وأغلب مفرداته معجمية، وكذلك وجد في شعره الكثير من الاقتباس والتناص وهناك مقارنات في شعره مثل قصيدته في افتتاح سدِّ أبها عندما قارنه بسد مأرب، وذكر قصة انهيار السد، وسببه عدم الشكر وأنهم أعرضوا.
وقال المحاضر إن في شعر الراحل وفاء لأصدقائه، ووفاء لكل ما فيه خير لمجتمعه ووطنه، وقال المحاضر في الختام أوصي الباحثين بالبحث عن مثل هذا الشاعر الأديب الواسع الاطلاع، وأمثاله من جيله -جيل الرواد في عسير- وجمع قصائدهم المتناثرة)).

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