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رصد دبابير تمتص الدماء

10/15/2023 2:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف باحثون في أمريكا الجنوبية، مؤخرًا، نوعًا جديدًا من الدبابير غريبة الشكل داخل إحدى المحميات ‏الوطنية في منطقة الأمازون في بيرو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعًا بيولوجيًا في العالم.‏
وتم رصد الحشرة داخل محمية (Allpahuayo-Mishana)، ويتسم الدبور الجديد الذي مُنح اسم ((كابيتوجوبا أمازونيكا))، بأنه يلسع ويمتص الدماء، ويضع يرقاته تحت جلد فرائسه، واسم الدبور هو مزيج من كلمتي ((كابيتو)) وتعني بصلة كبيرة، و((جوبا)) لأن الدبور الجديد يشبه الدبابير من جنس جوبا.
واكتشف طالب الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة ولاية يوتا، براندون كلاريدج، وزملاؤه هذا النوع الغريب من الدبابير كجزء من دراسة طويلة الأمد أجروها، والتي شملت نصبهم مصائد كبيرة تشبه الخيمة لاصطياد الحشرات الطائرة داخل شجيرات الغابات المطيرة.
واكتشف العلماء خلال دراستهم 108 أنواع جديدة أخرى من الدبابير، باستخدام الأفخاخ الموجودة على الأرض، وقال عالم الأحياء إن ((هذا المخلوق الأصفر الزاهي الغريب يمكن أن يصل طوله إلى 2 سنتيمتر))، ومع ذلك هناك أخبار جيدة، وهي أن الدبور ((كابيتوجوبا أمازونيكا)) لا يشكل أي خطر على البشر.

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