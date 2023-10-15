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اهتمام الحوامل بصغارهن أكثر قبل الولادة - جريدة الوطن السعودية

10/15/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى بحث علمي جديد إلى تغيير فهم العلماء التغيرات الهرمونية والعاطفية التي تحدث للنساء في أثناء الأمومة.‏
واكتشفت الدراسة، التي أجريت في معهد فرانسيس كريك بالمملكة المتحدة، ونشرت في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، أن الأمهات يصبح بصورة تلقائية أكثر رعاية واهتمام بصغارهن قبل الولادة، وليس كما كان يُعتقد في السابق أن الهرمونات التي يتم إطلاقها بعد الولادة تجعل الأمهات يقضين معظم وقتهن مع صغارهن.
أجرت الدراسة الجديدة تجارب على إناث الفئران، لتجد أن أدمغتها بدأت تستعد لـ((التغيير الكبير في الحياة))، المتمثل في إنجاب الأطفال، قبل فترة طويلة من الولادة.
ومع فحص الباحثين أدمغة الفئران في أواخر الحمل، وجدوا أنه يتم إطلاق هرموني ((الإستروجين)) و((البروجستيرون)) اللذين يؤثران على منطقة ما تحت المهاد المرتبطة بالتربية، إذ إن ((الإستروجين)) يجعل الخلايا العصبية هناك أكثر حساسية، و((البروجستيرون)) يبنى نقاط اشتباك عصبي جديدة تسهل النشاط في تلك المنطقة من الدماغ.
وعن نتائجها، قال جوني كول، الباحث الذي قاد الدراسة: ((نعتقد أن هذه التغييرات، التي يشار إليها غالبا باسم ((دماغ الطفل)) تسبب تغييرا في الأولويات)).
وتابع: ((تحتاج الأمهات إلى أداء سلوك أبوي قوي، لضمان بقاء الصغار على قيد الحياة، والأمر المذهل هو أن هذا التحول لا يحدث عند الولادة، فالدماغ يستعد في وقت مبكر جدا لهذا التغيير الكبير في الحياة)).
وأضاف كول: ((نحن نعلم أن جسد الأنثى يتغير في أثناء الحمل، استعدادا لتربية الصغار. لكن يُظهر بحثنا أن مثل هذه الاستعدادات تحدث في الدماغ أيضا)).
ووجد الباحثون أن التغييرات في الدماغ ساعدت في تغيير سلوك الأم، وكذلك خلقت ((مرونة)) متزايدة تسمح للأمهات بالتعلم بشكل أكثر فاعلية من خلال ((التجربة والخطأ)). وقد تكون لهذه النتائج آثار على فهم الصحة العقلية للأمهات، وعلاج بعض الحالات مثل اكتئاب ما بعد الولادة.

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