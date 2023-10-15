هيئة الصحفيين بعسير تزور مزرعة عتمة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) قام فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير بزيارة مزرعة عتمة للبن الواقعة في بداية عقبة ضلع بأبها، والتي يملكها المزارع عبد العزيز محمد العثرباني، واطلع أعضاء الوفد على إنتاج المزرعة الذي قرب قطافه، وتقع في عدة مدرجات زراعية بطريقة منظمة، وتحتوي على أكثر من 600 شجرة منتجة و30 ألف شتلة.
وقدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير مرعي عسيري شكره لصاحب المزرعة عبد العزيز العثرباني، وقدر جهوده في هذا العمل الكبير، والتغلب على طبوغرافية المكان وتحويله من سفح صعب المنحدر إلى مزرعة منتجة، واستغلاله مياه الأمطار للري بالمياه الطبيعية، وإنها تعتبر إضافة للاقتصاد المحلي ووجهة سياحية.
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