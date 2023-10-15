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هيئة الصحفيين بعسير تزور مزرعة عتمة - جريدة الوطن السعودية

10/15/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قام فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير بزيارة مزرعة عتمة للبن الواقعة في بداية عقبة ضلع بأبها، والتي يملكها المزارع عبد العزيز محمد العثرباني، واطلع أعضاء الوفد على إنتاج المزرعة الذي قرب قطافه، وتقع في عدة مدرجات زراعية بطريقة منظمة، وتحتوي على أكثر من 600 شجرة منتجة و30 ألف شتلة.
وقدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير مرعي عسيري شكره لصاحب المزرعة عبد العزيز العثرباني، وقدر جهوده في هذا العمل الكبير، والتغلب على طبوغرافية المكان وتحويله من سفح صعب المنحدر إلى مزرعة منتجة، واستغلاله مياه الأمطار للري بالمياه الطبيعية، وإنها تعتبر إضافة للاقتصاد المحلي ووجهة سياحية.

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