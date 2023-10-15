متى يستوجب ألم الحلق زيارة الطبيب

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- Al Watan) يمكن التعرف على أعراض التهاب الحلق بسهولة، ولكن يجب الانتباه، أنه إذا استمرت أي أعراض، أو تسببت في حدوث زيادة في الألم لفترة طويلة، يجب التواصل مع الطبيب للحصول على المشورة والعلاج.
- وتتضمن ما يلي:
ألم في الحلق
بحة في الصوت
انخفاض القدرة على الكلام
حكة في الحلق
تورم وألم في غدد العنق أو الفك
احمرار وتورم اللوزتين
بقع صديدية أو بيضاء على اللوزتين
- في حالة الإصابة بفيروس (عدوى الجهاز التنفسي العلوي)، تختلف الأعراض قليلا، وتشمل:
السعال والحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
سيلان الأنف
العطس
الألم الجسدي
الصداع
الغثيان أو القيء
- الأسباب:
الفيروسات
البكتيريا
تحدث العديد من الحالات نتيجة عدوى فيروسية، مثل:
نزلات البرد
الأنفلونزا
الحمى الغدية
-الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق:
المصابون بالحساسية
الأطفال بين 5-15 سنة
الذين يعانون من التهابات الجيوب الأنفية
الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة
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