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متى يستوجب ألم الحلق زيارة الطبيب

10/15/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يمكن التعرف على أعراض التهاب الحلق بسهولة، ولكن يجب الانتباه، أنه إذا استمرت أي أعراض، أو تسببت في حدوث زيادة في الألم لفترة طويلة، يجب التواصل مع الطبيب للحصول على المشورة والعلاج.
- وتتضمن ما يلي:
ألم في الحلق
بحة في الصوت
انخفاض القدرة على الكلام
حكة في الحلق
تورم وألم في غدد العنق أو الفك
احمرار وتورم اللوزتين
بقع صديدية أو بيضاء على اللوزتين
- في حالة الإصابة بفيروس (عدوى الجهاز التنفسي العلوي)، تختلف الأعراض قليلا، وتشمل:
السعال والحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
سيلان الأنف
العطس
الألم الجسدي
الصداع
الغثيان أو القيء
- الأسباب:
الفيروسات
البكتيريا
تحدث العديد من الحالات نتيجة عدوى فيروسية، مثل:
نزلات البرد
الأنفلونزا
الحمى الغدية
-الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق:
المصابون بالحساسية
الأطفال بين 5-15 سنة
الذين يعانون من التهابات الجيوب الأنفية
الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

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