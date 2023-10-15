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متنزه أمريكي يحظر أقفال الحب

10/15/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر متنزه شهير في الولايات المتحدة الأمريكية حظر تقليد ((أقفال الحب))، الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل 100 عام، وقام حراس خدمة المتنزهات الوطنية بتمشيط الحافة الجنوبية لغراند كانيون في الأسابيع الأخيرة، وهم يحملون قواطع البراغي في أيديهم، وصوبوا نحو أهدافهم، حسبما أفاد موقع صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية.
وكانت تتدلى من الأسوار أقفال الحب، محفورة بالأسماء أو الأحرف الأولى من أسماء الذين اعتقدوا أن حبهم لا نهاية له، وقال المسؤولون إن الأقفال التي وضعها هؤلاء الزوار لم تكن شعارات للعاطفة، بل مجرد قمامة من صنع الإنسان، وكتبت خدمة متنزه غراند كانيون الوطني، على ((فيسبوك))، هذا الأسبوع: ((الحب قوي، لكنه ليس قويًا مثل قواطع البراغي لدينا)).
وبحلول يوم الجمعة، كان الحراس أزالوا العشرات من أقفال الحب من الأسوار في غراند كانيون، أحد أكثر المتنزهات الوطنية المحبوبة في البلاد، ومنذ عام 2006 تقريبًا، أصبح نقطة جذب للإيماءات الرومانسية التي تنطوي على الأقفال.
وقال جيف ستيبينز، المتحدث باسم متنزه غراند كانيون الوطني، إن الحراس يزيلون الأقفال التي تتراكم على الأسوار كل عامين، وأضاف أن الأقفال ((تعمل بشكل فعال على التخريب وإلقاء النفايات، وتؤدي في النهاية إلى إتلاف الأراضي العامة لكل من الناس والحياة البرية)).

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