إقبال كبير على Marvel

(MENAFN
- Al Watan) تشهد عروض مارفل الحية ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 والتي انطلقت لأول مرة في المملكة، إقبالا كبيرًا من الزوار على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال جولتها حول العالم.
وتشمل عروض مارفل أبطال عالم مارفل الخارقين، مثل (Spider-Man) و(The Avengers)، وأبطال حراس المجرة بمن فيهم أبطال سلسلة (Star-Lord) و(Gamora) و(Groot) و(Rocket) و(Drax)، ويأتي ذلك في عرض يحكي معركة أسطورية للدفاع عن العالم من الأشرار.
وهناك الكثير من الحركات البهلوانية الجوية، وحركة الأبطال الخارقين المرتفعة، والإثارة ذات المؤثرات الخاصة المتطورة، والألعاب النارية، والحركات المثيرة المذهلة.
وتنطلق بعض الشخصيات الخارقة من المنحدرات أثناء قيامهم بأداء الحركات المثيرة على الدراجات النارية، بينما يقفز البعض الآخر على الترامبولين.
MENAFN15102023000089011017ID1107243027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.