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إقبال كبير على Marvel

10/15/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد عروض مارفل الحية ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 والتي انطلقت لأول مرة في المملكة، إقبالا كبيرًا من الزوار على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال جولتها حول العالم.
وتشمل عروض مارفل أبطال عالم مارفل الخارقين، مثل (Spider-Man) و(The Avengers)، وأبطال حراس المجرة بمن فيهم أبطال سلسلة (Star-Lord) و(Gamora) و(Groot) و(Rocket) و(Drax)، ويأتي ذلك في عرض يحكي معركة أسطورية للدفاع عن العالم من الأشرار.
وهناك الكثير من الحركات البهلوانية الجوية، وحركة الأبطال الخارقين المرتفعة، والإثارة ذات المؤثرات الخاصة المتطورة، والألعاب النارية، والحركات المثيرة المذهلة.
وتنطلق بعض الشخصيات الخارقة من المنحدرات أثناء قيامهم بأداء الحركات المثيرة على الدراجات النارية، بينما يقفز البعض الآخر على الترامبولين.

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