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تطبيقات تكشف سرقة حقوق الملكية الفكرية

10/15/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مفيدة للمبدعين من الرسامين والمصورين والعلماء والكتاب، وضارة في الوقت نفسه، لأنه يمكن تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم أو انتهاكها من خلال هذه التطبيقات.
وكشفت تجارب، أجراها متخصص علم الأحياء البريطاني شولتو ديفيد، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أسرع مرتين أو ثلاث مرات من البشر في اكتشاف الصور المنسوخة أو المعالجة في الأوراق البحثية.
ويستطيع تطبيق استكشاف، اسمه ((إيمدج توين))، إجراء مسح ضوئي لأي ورقة، وخلال دقائق قليلة يمكنه اكتشاف أي صور ((مثيرة للجدل)) التي يمكن أن تمر على العين البشرية، بحسب تجارب ديفيد التي نشر نتائجها في مجلة ((نيتشر)) العلمية.
وقال ديفيد إنه خصص الجزء الأكبر من الشهور الماضية في فحص مئات الأوراق البحثية، لاكتشاف وجود أي ((صور مكررة)) فيها.
وخلال التجربة، استخدم الباحث الذكاء الاصطناعي في فحص الأوراق، حيث اكتشف كل الأوراق البحثية التي احتوت على سرقة علمية، وبلغ عددها 63 ورقة. كما اكتشف وجود أكثر من 40 ورقة إضافية ((مشكوك فيها)).
ويمكن أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي مفيدة في فحص الأوراق الأكاديمية، لأنه تم ((تدريبها)) على ذلك من خلال تغذيتها بكمية ضخمة من محتويات مجموعة واسعة من مواقع المجلات العلمية ومصادر المحتوى المختلفة، بحسب نيك فينسنت، الأستاذ المساعد لعلوم الحاسب في جامعة سيمون فريزر.
وأضاف فينسنت في مقال نشرته مجلة العلوم الذرية: ((منتجو هذا المحتوى المستخدم في تدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يحصلوا لا على مقابل مادي ولا حتى سؤالهم عن رأيهم في استخدام هذه المواد)).
ووصف فينسنت هذا التطور بأنه ((تطور غير متوقع لقدرات الذكاء الاصطناعي))، التي تجعل ((مبدعي المحتوى)) دون أي ((أي قدرة حقيقية على إبداء رأيهم في استخدام إنتاجهم لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي)).

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