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الكتب الأكثر مبيعا

10/15/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا سيحكم أصحاب التفكير الصحيح المستقبل محامون، محاسبون، مهندسو برمجة، هذا ما شجعنا أمهاتنا وآباؤنا لنكون عليه، وكانوا مخطئين.
لقد انتهى عصر هيمنة ((الدماغ الأيسر)). المستقبل ينتمي إلى نوع مختلف من الأشخاص الذين لديهم نوع مختلف من العقول: المصممون، والمخترعون، والمعلمون، ورواة القصص - والمفكرون المبدعون والمؤكدون في ((الدماغ الأيمن)) الذين تحدد قدراتهم خط الصدع بين من يتقدم ومن لا يتقدم.
بالاعتماد على أبحاث من جميع أنحاء العالم المتقدم، يحدد دانييل بينك 6 قدرات بشرية أساسية تعد ضرورية للنجاح المهني وتحقيق الذات - ويكشف عن كيفية إتقانها.
من نادي الضحك في بومباي إلى مدرسة ثانوية داخل المدينة مخصصة للتصميم، إلى درس حول كيفية اكتشاف الابتسامة غير الصادقة، يأخذ كتاب ((عقل جديد بالكامل)) المستمعين إلى مكان جديد وجريء، ويقدم طريقة جديدة مثيرة وعاجلة للتفكير عن المستقبل الذي وصل بالفعل.
كيف نأكل:
العالم الجديد الشجاع للطعام والشراب يمر نظامنا الغذائي بتحول شامل يؤثر على كيفية إنتاج طعامنا والحصول عليه واستهلاكه. يكشف باحث السوق، المؤلف الأكثر مبيعًا باكو أندرهيل - الذي أشادت به صحيفة ((سان فرانسيسكو كرونيكل)) باعتباره ((شيرلوك هولمز لتجار التجزئة)) - إلى أين تتجه حياتنا في الأكل والشرب في كتابه ((اللذيذ)) (مايكل جروس، المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لكتاب 740 بارك) كتاب كيف نأكل.
في هذا النهج المتفائل والمفعم بالأمل والذكاء، يكشف كتاب ((كيف نتناول الطعام)) عن مستقبل الطعام بطرق مدهشة. استكشف موقف سيارات السوبر ماركت المخيف باعتباره مركزًا للابتكار لمستقبل متاجر البقالة، حيث يمكنهم زراعة طعامهم واستضافة الأحداث المجتمعية. تعرف على كيفية قيام مزارعي الماريجوانا، الذين يستخدمون الضوء الاصطناعي لزراعة المحاصيل لسنوات، بتطوير قواعد اللعبة حتى يتمكن التجار الرئيسيون والمزارعون في جميع أنحاء العالم من زراعة الغذاء في مستقبل غامض.
وباكو أندرهيل هو الخبير وراء أبرز العلامات التجارية وعادات المستهلكين واتجاهات السوق ومؤلف كثير من الكتب، بما فيها ((لماذا نشتري)).
يوضح اندرهيل في كتابه ((كيف نأكل))، كيف يتقاطع الطعام مع كل معركة كبرى نواجهها اليوم، من السياسية والبيئية إلى الاقتصادية والعنصرية، ويدعوك إلى السوق لاكتشاف المزيد. عادة التدريب: قل أقل واطلب المزيد في كتاب ((عادة التدريب)) لمايكل بونجاي ستانير، يصبح التدريب جزءًا منتظمًا وغير رسمي من يومك حتى يتمكن المديرون وفرقهم من العمل بجهد أقل ويكون لهم تأثير أكبر.
يقوم الكاتب بتقطير أساسيات التدريب إلى 7 أسئلة أساسية. وإذا أتقنت أسلوبه البسيط والعميق، فستحصل على مكافأة ثنائية. وستوفر دعمًا أكثر فعالية لموظفيك وزملائك في العمل، فبالاعتماد على سنوات من الخبرة في تدريب أكثر من 10000 مدير مشغول من جميع أنحاء العالم، يكشف ستانير عن كيفية إطلاق العنان لإمكانات موظفيك. إنه يفكك أسئلة التدريب السبعة الأساسية لتوضيح كيف يمكنك تطوير أساليب التدريب التي تؤدي إلى نتائج رائعة:
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وفر ساعات من الوقت لنفسك مع السؤال الكسول، وساعات من الوقت للآخرين مع السؤال الإستراتيجي.
ادخل إلى قلب أي تحد شخصي أو خارجي من خلال سؤال التركيز والسؤال الأساسي، وأخيرًا تأكد من أن الآخرين يجدون تدريبك مفيدًا كما تفعل مع سؤال التعلم.
يجمع الكتاب بين المعلومات الداخلية والأبحاث المستندة إلى علم الأعصاب والاقتصاد السلوكي، إلى جانب أدوات التدريب التفاعلية لتحويل النصائح العملية إلى عادات تمارس. وهو يأخذ عملك - ومكان عملك - من الجيد إلى الرائع. فكر مرة أخرى: قوة معرفة ما لا تعرفه عادة ما يُنظر إلى الذكاء على أنه القدرة على التفكير والتعلم، ولكن في عالم سريع التغير، هناك مجموعة أخرى من المهارات المعرفية التي قد تكون أكثر أهمية: القدرة على إعادة التفكير ونبذ ما تعلمته.
في حياتنا اليومية، يفضل كثير منا راحة الإدانة على الانزعاج الناتج عن الشك. نحن نستمع إلى الآراء التي تجعلنا نشعر بالرضا، بدلًا من الأفكار التي تجعلنا نفكر مليًا. نرى الخلاف بمثابة تهديد لأنفسنا، وليس فرصة للتعلم. نحيط أنفسنا بأشخاص يتفقون مع استنتاجاتنا، في حين يجب أن ننجذب نحو أولئك الذين يتحدون عملية تفكيرنا. والنتيجة هي أن معتقداتنا تصبح هشة قبل وقت طويل من عظامنا. نحن لا نفكر مثل العلماء الذين يبحثون عن الحقيقة. الذكاء ليس علاجًا، بل يمكن أن يكون لعنة: كوننا جيدين في التفكير يمكن أن يجعلنا أسوأ في إعادة التفكير.
عالم النفس التنظيمي آدم جرانت هو خبير في فتح عقول الآخرين - وعقولنا. بصفته الأستاذ الأعلى تقييمًا في وارتون والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتابي Originals وGive and Take، فهو يجعل من أحد مبادئه التوجيهية أن يجادل كما لو كان على حق ولكن يستمع كما لو كان على خطأ. من خلال أفكار جريئة وأدلة صارمة، يبحث في كيف يمكننا احتضان متعة كوننا مخطئين، وإضفاء الفروق الدقيقة على المحادثات المشحونة، وبناء المدارس وأماكن العمل ومجتمعات المتعلمين مدى الحياة.
يكشف كتاب ((فكر مرة أخرى)) أنه ليس علينا تصديق كل ما نفكر فيه أو استيعاب كل ما نشعر به. إنها دعوة للتخلي عن وجهات النظر التي لم تعد تخدمنا بشكل جيد وتفضيل المرونة العقلية على الاتساق الأحمق. إذا كانت المعرفة قوة، فإن معرفة ما لا نعرفه هي الحكمة. لا يكفي أبدا: عندما تصبح ثقافة الإنجاز سامة كيف يمكننا تعليم أطفالنا السعي نحو التميز دون سحقهم؟
في كتاب ((لا يكفي أبدًا))، تبحث المراسلة جينيفر بريهيني والاس، الحائزة على جوائز، في الجذور العميقة لثقافة الإنجاز السامة، وتكتشف ما يجب علينا فعله للرد. بالاعتماد على مقابلات مع العائلات والمعلمين واستطلاع رأي أصلي نحو 6000 من الآباء، تكشف كيف أن الضغط من أجل الأداء ليس مسألة اختيار الوالدين ولكنه متأصل في مجتمعنا الأكبر ويحفزه زيادة عدم المساواة في الدخل وتضاؤل الفرص. ولذلك، يستوعب الأطفال بشكل متزايد الرسالة التي مفادها أنهم لا قيمة لهم خارج إنجازاتهم، وهي الرسالة التي تعززها وسائل الإعلام والثقافة بشكل عام.
من خلال البحث العميق والمقابلات مع كبار علماء نفس الأطفال اليوم، توضح والاس أن ما يحتاجه الأطفال من البالغين ليس المزيد من الضغط، ولكن الشعور بأهميتهم، والحصول على قيمة ذاتية جوهرية لا تعتمد على الإنجازات الخارجية. الآباء والمعلمون الذين يتبنون لغة وقيم الأهمية يساعدون الأطفال على رؤية أنفسهم كمساهمين قيمين في المجتمع.

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