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ألوان الزي المدرسي لا تواكب العصر

10/15/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أسئلة كثيرة جعلت من الزي المدرسي قضية يتساءل كثيرون حول أهميتها، فبينما يرى بعضهم أن هذا الزي يفتقد للأناقة، ويبتعد كثيرا عن مواكبة الموضة التي تتغير بتغير العصر، وأن توحيده يتعارض مع الحرية الشخصية للطلاب، ومع منحهم مساحة للاختيار، يفترض آخرون، من بينهم أولياء أمور ومعلمون، أن الإلزام بالزي المدرسي يحقق جملة من الآثار الإيجابية، ويُحسن سلوك الطلاب، لذا يفضلونه بلون رسمي، ويرفضون أي تغير عليه. هل فقد الزي المدرسي دوره؟ هل ما زالت تصاميمه وألوانه ملائمة لوقتنا؟ هل ما زال بمثابة الهوية التي تعزز الانتماء؟.
ممل وتقليدي
أكدت مصممة الأزياء سناء أبو حجر الحاجة إلى أن يواكب الزي المدرسي العصر، ويراعي متطلبات الطلبة. وقالت: ((نحتاج اليوم إلى زي مدرسي متطور، يراعي متطلبات العصر واحتياجات الطلاب. كما يمنحهم الإتزان)). وأضافت: ((الزي المدرسي المعتمد حاليا يمكن أن نصفه بأنه تقليدي، ويفتقد للموضة، وكذلك للأناقة، وقد مر وقت طويل جدا دون حدوث أي تغيير عليه، وهذا يسبب للطلاب بعض للملل)).
وتابعت سناء: ((يفضل بعض الأشخاص أن يكون الزي المدرسي رسميا، ويرفضون أي تغيير عليه، لأنهم يعتقدون أنه يعطي احتراما للمدرسة، ويسهم في تحسين سلوك الطلاب، وتعزيز الانضباط، ويعكس الهوية المدرسية، ويصنع بيئة محددة للتعلم)).
وأكملت: ((في المقابل، هناك أشخاص لا يفضلون الزي الرسمي، وذلك لأنه لا يراعي الناحية النفسية للطلاب، ولا ينعكس ارتداؤه عليهم، وشخصيا أعتقد أن الزي المدرسي لا بد أن يتغير ويواكب العصر، حيث يمكن تغيير الألوان والتصاميم والأنماط، وهذا ما سينعكس إيجابيا على نفسية الطلاب واهتماماتهم)).
تلبيه الموضة
حددت أبو حجر المعايير التي يجب أن يراعيها الزي المدرسي كما تراه، إذ أوضحت: ((هناك معايير للزي المدرسي الذي يواكب الموضة، فهو لا بد من أن يضمن استخدام ألوان وتصاميم حديثة، وألا يعتمد على الألوان القديمة الموحدة (الأصفر والبينك والأزرق)، ويجب أن تتداخل بعض ألوانه، ولا يعتمد على لون واحد، ومن الأفضل أن تكون له قصات تلائم الاتجاهات الحالية في الموضة)).
وأكملت: ((مع ذلك، يجب أن يلبي الزي المدرسي أيضا متطلبات اللباس الملائم واللائق للبيئة المدرسية والاجتماعية، مع مراعاة طبيعة المناخ المناسب)).
اختيار بين محددات
لا ترى أبو حجر أن في منح الطلاب حرية اختيار اللباس المدرسي شيء من فوضى عدم الانتماء للمدرسة. وقالت: ((أعتقد أنه علينا أن نعطي للطلاب الحق في الاختيار، حتى على سبيل أن يكون الاختيار بين أنواع محددة من الزي المدرسي، وأن نترك لهم حرية التصويت على اختيار الزي المناسب، وبهذا نزرع لديهم الانتماء للمدرسة من خلال احترام اختياراتهم ورغباتهم)).واختتمت: ((أنا مع الزي المدرسي المتطور الذي يواكب العصر، ويعطي إتزانا، ويراعي متطلبات الطلاب)).
توحيد
بدورها، ترى مصممة الأزياء نجلاء الحيدري أن الزي المدرسي يفتقد لخطوط الموضة ومستجدات عالم الأزياء، إذ قالت: ((تغيب خطوط الموضة عن الزي المدرسي، وهو لا يراعي أي مستجد في عالم الأزياء، وأنا مع الزي الموحد، والمدارس التي تعتمد زيا موحدا تعدادها كبير للغاية، وذلك على مستوى العالم ككل، والزي المدرسي هو رمز للمراحل المدرسية. لكنه مع ذلك له إيجابيات وسلبيات عدة لا بد من النظر إليها)).
وتابعت: ((من سلبيات الزي المدرسي الحالي أنه يعيق حركة بعض المراحل المدرسية، وعلى الأخص المرحلة الابتدائية، إذ يفضّل أن يكون من قطعتين منفصلتين، وأن يتكون من بنطال وقميص، ليوفر سهولة الحركة)).
سلبيات الزي المدرسي
- مفروض بالإلزام على الطلاب ولا يراعي خياراتهم
- لا يراعي الموضة ولا مستجدات عالم الأزياء
- يعيق الحركة في بعض المراحل المدرسية
- ألوانه وتفضيلاته الثابتة تبعثان على الملل
إيجابيات للزي المدرسي
- يعزز الانتماء
- يمكن عبره تمييز المراحل الدراسية
- يخفف الفوارق على مستوى الحالة الاقتصادية بين الطلاب
- يعزز الانضباط ويؤكد احترام المدرسة

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