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صدام حسين كيف تحول من العلمانية إلى الإسلاموية ؟

10/15/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يكشف البروفيسور أماتزيا بارام الأستاذ الفخري لتاريخ الشرق الأوسط، مدير مركز دراسات العراق في جامعة حيفا عن أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قدم اقتراحا نوقش في اجتماع عقدته القيادة القومية لحزب البعث في يوليو 1986 لعقد ((تحالف سري)) مع الإخوان المسلمين في السودان ومصر، وكان ذلك يعني أن الحزب ((العلماني)) سيتوقف لأول مرة في تاريخه عن مهاجمة الإسلاميين وسيتسامح مع نشاطاتهم بالرغم من كون الإسلامويين السنة والشيعة في ذلك الوقت من أشد وأصلب أعداء حزب البعث. ويكشف الدكتور حمد العيسى عن دراسة أعدها بارام، ونشرها مركز وودرو ويلسون العالمي للعلماء، تبين هذه الحقيقة، وهي دراسة وصفها العيسى بأنها ((نادرة)) ومهمة خصوصا أن بارام يعد من أهم خبراء العالم في تاريخ ((العراق ـ البعثي)).
دعم للإخوان في سوريا
منذ عام 1982 تعاون حزب البعث فرع العراق مع الإخوان المسلمين في سوريا ضد نظام حافظ الأسد البعثي في سوريا، وكان هذا التعاون سريًا باتفاق الطرفين.
ولكن اقتراح صدام حسين تم الكشف عنه بالاستناد إلى تسجيلات صوتية لاجتماع القيادة القومية لحزب البعث وهي السلطة الأعلى في الحزب، وكان صدام حينئذ نائبًا لرئيس الجمهورية ونائبًا للأمين العام للحزب.
وبالرغم من أن مشكلة التسجيلات الصوتية تمثلت في عدم معرفة هوية المتحدثين بدقة بل على وجه التخمين، فإن مركز أبحاث سجلات النزاع (ماسن) في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن قام بالتخمين لمعرفة المتحدثين بمهارة ودقة وبمساعدة خبراء عراقيين.
اقتراح بمثابة عار
يعد اقتراح صدام بمثابة منزلة عار أو لعنة لحزب علماني كان يستمد شرعيته من تعاليم المفكر المسيحي ميشيل عفلق (يفترض كثيرون أنه كان ملحدًا آنذاك).
لكن صدام لجأ إلى هذا الاقتراح لشعوره عام 1986 بحاجة نظامه إلى دعم إسلاموي شعبي، فقد كان ذاك العام فظيعًا لنظام البعث العراقي الذي كان يواجه إيران في حرب طويلة، وكان قد خسر شبه جزيرة الفاو وهي منفذه على الخليج وكانت هناك توقعات بأنه سيخسر الحرب ضد إيران التي كانت تعمل كذلك على تشويه سمعة البعث الدينية. في الاجتماع المشار إليه اقترح أحد المشاركين أن يطلب العراق من بعض قيادات الإخوان السورية السفر إلى مصر والسودان لـ((تبييض وتجميل)) صورة ((البعث العراقي)) وأن يؤكدوا أن عفلق ليس ملحدًا.. وقد تمت الموافقة على الاقتراح.
الصيف اللاهب
عقد صدام حسين في يوم صيف حار عام 1986 في بغداد اجتماعًا للقيادة القومية، عرض فيه القيام بتغيير هائل في سياسة العراق الخارجية.
وتمثل اقتراح صدام بإبرام مصالحة تصل إلى درجة التحالف السري مع الإخوان المسلمين في السودان ومصر، وذلك في وقت كان العراق يخوض فيه حربًا وجودية شرسة ضد نظام الخميني الإسلاموي. كان صدام يسعى للحصول على موافقة القيادة القومية للاعتراف بجماعتي الإخوان السودانية والمصرية والتعامل معهما كأنداد، ويؤدي هذا إلى اعتراف البعث أو على الأقل تسامحه مع فكرة الإخوان المسلمين عن ضرورة قيام الدولة الإسلامية، وهو ما فعله صدام بالفعل لاحقًا.
وصول متأخر
وصل طارق عزيز العضو المسيحي الوحيد في القيادة القومية متأخرًا إلى الاجتماع، ولم يسمع تصريحات صدام عند بداية الاجتماع التي تفيد بأن معارضة تحسين العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين لم تعد خيارًا، ولم يدرك أنه كان يعارض مقترح صدام حين استند إلى خطب صدام نفسه التي ألقاها عام 1977 وذّكر المجتمعين أن صدام شرح بوضوح في السبعينيات موقف الحزب من الدين وهو موقف يتعارض 180 درجة مع موقف الإخوان المسلمين.
نقاش خطير
حتى وقت قريب، لم يكن هذا النقاش الحاسم والخطير معروفًا، لكن التسجيلات الصوتية التي عثرت عليها القوات الأمريكية في بغداد عام 2003 ومعها كذلك وثائق ورقية سرية جدًا وتسجيلات ومرئية لاجتماعات حزبية وعسكرية وحكومية سرية كشفت الكثير مما كان يجري.
حزب مهدد بالانقسام
أمعن طارق عزيز خلال الاجتماع بوصف الأنشطة المسلحة لمظاهرات الشيعة في عام 1977 وكان مصيبًا عندما تحدث عن التهديد الأيديولوجي -السياسي التي مثلته تلك الأنشطة. لقد شكلت تلك المظاهرات تحديا مزدوجًا ضد نظام البعث.
لقد اندلعت في النجف وكربلاء في فبراير 1977 أعنف أعمال شغب شيعية منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1968 وقمع النظام أعمال الشغب تلك بعنف دموي وساق قادة الانتفاضة إلى المحاكمة.
وكان يمكن لأعمال الشغب التي جرت عام 1977 أن تقسم الحزب على أسس طائفية. فالهجوم والقمع العنيف والمباشر ضد الإسلامويين الشيعة كان محفوفًا بالمخاطر، لأنه يمكن تفسيره بسهولة كهجوم ضد المذهب الشيعي.
ولو صدرت تلك الهجمات عن القادة السياسيين في وسائل الإعلام، فإن هذه الهجمات يمكنها تقسيم الحزب وخلق فجوة لا يمكن ردمها بين النظام وأكثر من نصف سكان العراق ولذلك، قرر صدام الهجوم المباشر وجها لوجه ضد الإسلامويين من جميع الأنواع، وهي إستراتيجية وحدت جميع نشطاء الحزب من الشيعة وكذلك السنة. وهكذا
أصبح الدفاع عن العلمانية وسيلة لمواجهة قيادة إسلاموية منافسة خطرة تتمثل في العلماء الشيعة (أكثر تطرفًا من علماء السنة).
علمانية الحزب مقابل الإسلام
قدم صدام أواخر 1977 سلسلة محاضرات عن عقيدة الحزب والعلاقة بين الإسلام والسياسة. ونأى صدام، مثل ميشيل عفلق مؤسس الحزب، بنفسه عن الإلحاد، ولكنه حذر من أي محاولة لتقليد الأحزاب الإسلاموية، السنية والشيعية على حد سواء. وأكد صدام أن البعث لا يخلط بين الدين والسياسة، وقال ((حزبنا مع الإيمان، ولكنه ليس حزبًا دينيًا، ولا ينبغي له أن يكون كذلك))، وعرف صدام الشريعة بالفقه القديم، وأكد أنها غير ملائمة للحياة في العصر الحديث، وحذر من أن ((التوجه نحو الإسلام لن ينتج عنه سوى انقسام بين السنة والشيعة))، وأشار ضمنا إلى ((أن البعث وعقيدته العلمانية جاء ليحل محل الإسلام في العصر الحديث)). وأوضح صدام بطريقة حذرة أن تقديم أي تنازلات لمطالب الإسلامويين سيؤدي حتمًا إلى أن يفقد حزب البعث السلطة.

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