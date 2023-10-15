الأفضل والأسوأ.. تغييرات في الحياة الرقمية بحلول 2035

(MENAFN
- Al Watan) بالرغم مما يحققه الذكاء الاصطناعي من قفزة نوعية، وما يأمله منه البشر من قدرات ومهارات في مختلف جوانب الحياة، فإن للخبراء نظرة على الجانب الآخر، حيث لديهم مخاوف عميقة بشأن الرفاهية العامة للناس والمجتمع. لكنهم يتوقعون أيضًا فوائد عظيمة في مجال الرعاية الصحية والتقدم العلمي والتعليم.
الخبراء المشاركون في الاستطلاع الجديد الذي أجراه مركز بيو للأبحاث لديهم توقعات كبيرة للتقدم الرقمي في عدد من جوانب الحياة بحلول عام 2035، ويتوقعون حدوث تحسينات مذهلة في الرعاية الصحية والتعليم.
إنهم يتوقعون عالما يتم فيه تصور الأدوية العجيبة وتمكينها في المساحات الرقمية؛ حيث توفر الرعاية الطبية الشخصية للمرضى ما يحتاجون إليه بالضبط عندما يحتاجون إليه، حيث يرتدي الأشخاص نظارات وسماعات أذن ذكية تجعلهم على اتصال بالأشخاص والأشياء والمعلومات من حولهم؛ حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي دفع الخطاب إلى محادثات مثمرة وقائمة على الحقائق؛ وأين سيتم إحراز التقدم الاستدامة البيئية والعمل المناخي ومنع التلوث؟
قلق ومخاوف
مع كل هذا التفاؤل، يشعر الخبراء بالقلق، وقد أعرب بعضهم عن مخاوف تتماشى مع البيان الذي أصدره مؤخرًا قادة التكنولوجيا والمتخصصون في الذكاء الاصطناعي، والذي زعم أن الذكاء الاصطناعي يشكل ((خطر الانقراض)) بالنسبة للبشر، وهو ما ينبغي التعامل معه بنفس القدر من الإلحاح الذي تعامل به الأوبئة والحرب النووية.
ويشير البعض إلى مشاكل واضحة تم تحديدها في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي تنتج أشياء خاطئة وغير قابلة للتفسير، وتستخدم بالفعل لإثارة المعلومات المضللة وخداع الناس.
ويشعر البعض بالقلق إزاء السرعة التي لا يمكن إيقافها ونطاق التكنولوجيا الرقمية التي يخشون أنها قد تمكن من المراقبة الشاملة لأعداد كبيرة من السكان ويمكن أن تدمر بيئة المعلومات، وتقوّض الأنظمة الديمقراطية من خلال التزييف العميق، والمعلومات المضللة، والمضايقات.
وهم يخشون البطالة الهائلة، وانتشار الجريمة العالمية، والمزيد من تركز الثروة والسلطة العالمية في أيدي مؤسسي وقادة عدد قليل من الشركات الكبرى.
يتحدثون أيضًا عن كيف يمكن أن يؤدي استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى خلق التوتر والقلق والاكتئاب ومشاعر العزلة على مستوى السكان.
باختصار، لاحظ الخبراء في هذا الاستطلاع أن اختيار البشر لاستخدام التكنولوجيا للخير أو للشر سوف يغير العالم بشكل كبير.
استطلاع رأي
كل هذه التوقعات انبثقت من خلال استطلاع آراء مبتكري التكنولوجيا والمطورين وقادة الأعمال والسياسات والباحثين والأكاديميين من قبل مركز بيو للأبحاث، ومركز تخيّل الإنترنت التابع لجامعة إيلون.
أجاب حوالي 305 على هذا الاستفسار:
بينما تتطلع إلى عام 2035، ما أفضل التغييرات وأكثرها فائدة التي من المحتمل أن تحدث بحلول ذلك الوقت في التكنولوجيا الرقمية واستخدام البشر للأنظمة الرقمية؟، ما التغييرات الأكثر ضررًا أو خطورة التي من المحتمل أن تحدث؟.
كتب عدد من هؤلاء الخبراء تقييمات طويلة ومفصلة تصف الفرص والتهديدات المحتملة التي يرون أنها أكثر احتمالًا. لقد شجعهم السؤال على مشاركة أفكارهم حول كلا النوعين من التأثيرات – الإيجابية والسلبية.
وقد دعاهم إلى التفكير في فوائد وتكاليف 5 مجالات محددة للحياة:
1 . التطوير المرتكز على الإنسان للأدوات والأنظمة الرقمية.
2 . حقوق الإنسان.
3 . المعرفة الإنسانية.
4 . صحة الإنسان ورفاهيته.
5 . الروابط الإنسانية والحكم والمؤسسات.
شعور المشاركين تجاه التغييرات التي يتوقعونها:
-%42 من الخبراء متحمسون وقلقون بنفس القدر بشأن التغييرات في تطور ((البشر والتكنولوجيا)).
-%37 قلقون أكثر من حماسهم بشأن التغييرات التي يتوقعونها حتى عام 2035.
-%18 متحمسون أكثر من القلق بشأن التغيير المتوقع.
-%2 ليسوا متحمسين أو قلقين.
-%2 لا يتوقعون كثيرًا من التغيير الحقيقي.
تهديدات في الحياة الرقمية والمحتملة
قال حوالي 79% من الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم إنهم قلقون بشأن التغيير التكنولوجي القادم أكثر من حماسهم أو أنهم قلقون ومتحمسون بنفس القدر.
تحدث هؤلاء المشاركون عن مخاوفهم من أن المستقبل يضر بتطوير الأدوات والأنظمة الرقمية التي تركز على الإنسان.
وكتب الخبراء الذين تناولوا هذا الخوف عن قلقهم من أن الأنظمة الرقمية ستظل مدفوعة بحوافز الربح في الاقتصاد وحوافز القوة في السياسة. وقالوا إن هذا من المرجح أن يؤدي إلى جمع البيانات بهدف السيطرة على الناس بدلًا من تمكينهم من التصرف بحرية وتبادل الأفكار والاحتجاج على الإصابات والظلم.
1ـ يشعر هؤلاء الخبراء بالقلق من أن التصميم الأخلاقي سيظل مجرد فكرة لاحقة، وسيستمر إصدار الأنظمة الرقمية قبل اختبارها بدقة. وهم يعتقدون أن تأثير كل هذا من المرجح أن يؤدي إلى زيادة عدم المساواة وتعريض الأنظمة الديمقراطية للخطر.
2ـ كما أبدوا مخاوفهم من أن المستقبل يضر بحقوق الإنسان، حيث يخشون من ظهور تهديدات جديدة للحقوق عندما يصبح الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.
ويستشهدون بتقدم المراقبة، والروبوتات المتطورة المدمجة في المساحات المدنية، وانتشار التزييف العميق والمعلومات المضللة، وأنظمة التعرف على الوجه المتقدمة، واتساع الفجوات الاجتماعية والرقمية باعتبارها تهديدات تلوح في الأفق. ويتوقعون انتشار الجرائم والمضايقات على نطاق أوسع، وظهور تحديات جديدة لقدرة البشر وأمنهم. ويتمثل مصدر القلق الأكبر في توقع أن الذكاء الاصطناعي المتطور على نحو متزايد من المرجح أن يؤدي إلى فقدان الوظائف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وتضاءل الكرامة الإنسانية.
3ـ ويتخوفون ثالثًا من أن المستقبل يضر بالمعرفة البشرية. إنهم يخشون أن يتم فقدان أفضل المعارف أو إهمالها في بحر من المعلومات الخاطئة والمضللة، وأن المؤسسات التي كانت مخصصة سابقًا لتوعية الجمهور سيتم تدميرها بشكل أكبر، وأن الحقائق الأساسية سوف يتم إغراقها في بحر من الانحرافات.
4ـ كما يتخوفون رابعًا من لأكاذيب والتلاعب المستهدف. إنهم يشعرون بالقلق من أن المهارات المعرفية لدى الناس سوف تنخفض. بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن ((الواقع نفسه تحت الحصار)) لأن الأدوات الرقمية الناشئة تخلق حقائق خادعة أو بديلة بشكل مقنع. وهم يشعرون بالقلق من أن فئة من ((المتشككين)) سوف تعيق التقدم.
5- المستقبل يضر بالعلاقات الإنسانية والحكم والمؤسسات
ويخشى الخبراء الذين تناولوا هذه القضايا من أن القواعد والمعايير واللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا لن تتطور بسرعة كافية لتحسين التفاعلات الاجتماعية والسياسية بين الأفراد والمنظمات. وهناك شاغلان رئيسيان: الاتجاه نحو الأسلحة المستقلة والحرب السيبرانية، واحتمال ظهور أنظمة رقمية جامحة. وقالوا أيضًا إن الأمور قد تتفاقم مع تسارع وتيرة التغير التكنولوجي. وهم يتوقعون أن يتزايد انعدام ثقة الناس ببعضهم البعض وأن تتدهور ثقتهم في المؤسسات. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعميق المستويات غير المرغوب فيها بالفعل من الاستقطاب والتنافر المعرفي والانسحاب العام من الخطاب الحيوي. وهم يخشون أيضًا أن تصبح الأنظمة الرقمية أكبر وأهم من أن نتجنبها، وأن يصبح جميع المستخدمين أسرى.
المستقبل يضر بصحة الإنسان ورفاهيته
قال جزء من هؤلاء الخبراء إن احتضان البشرية للأنظمة الرقمية قد أثار بالفعل مستويات عالية من القلق والاكتئاب، وتوقعوا أن الأمور قد تتفاقم مع ترسيخ التكنولوجيا نفسها بشكل أكبر في حياة الناس والترتيبات الاجتماعية. يمكن أن تنبع بعض المشاكل العقلية والجسدية من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية بسبب التكنولوجيا؛ وقد يأتي بعضها من أشخاص يستبدلون ((التجارب)) القائمة على التكنولوجيا بمواجهات الحياة الواقعية؛ وبعضها يمكن أن يأتي من النزوح من الوظائف والصراعات الاجتماعية ذات الصلة؛ وبعضها يمكن أن يأتي مباشرة من الهجمات القائمة على التكنولوجيا.
أفضل التغييرات الإيجابية
عن أفضل التغييرات وأكثرها فائدة في الحياة الرقمية بحلول عام 2035، قال حوالي 18% من الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم إنهم متحمسون أكثر من قلقهم بشأن التغير التكنولوجي القادم، وقال 42% إنهم متحمسون وقلقون بنفس القدر. وتبادلوا آمالهم المتعلقة بالمواضيع التالية:
1ـ الفوائد المستقبلية للتطوير الذي يركز على الإنسان للأدوات والأنظمة الرقمية
قام هؤلاء الخبراء بتغطية مجموعة واسعة من التحسينات الرقمية المحتملة في الطب والصحة واللياقة البدنية والتغذية؛ والوصول إلى المعلومات وتوصيات الخبراء؛ والتعليم في كل من البيئات الرسمية وغير الرسمية؛ والترفيه؛ والنقل والطاقة؛ ومساحات أخرى.
وهم يعتقدون أن الأنظمة الرقمية والمادية ستستمر في التكامل، مما يجلب ((الذكاء)) إلى جميع أنواع الأشياء والمنظمات، ويتوقعون أن يكون لدى الأفراد مساعدين رقميين شخصيين يسهلون حياتهم اليومية.
2ـ الفوائد المستقبلية لحقوق الإنسان
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الأدوات الرقمية يمكن تشكيلها بطرق تسمح للناس بالتعبير بحرية عن حقوقهم والانضمام إلى الآخرين للحشد من أجل التغيير الذي يسعون إليه. ويأملون أن يؤدي التقدم المستمر في الأدوات والأنظمة الرقمية إلى تحسين وصول الأشخاص إلى الموارد، ومساعدتهم على التواصل والتعلم بشكل أكثر فعالية، ومنحهم إمكانية الوصول إلى البيانات بطرق تساعدهم على عيش حياة أفضل وأكثر أمانًا. وحثوا على ضرورة دعم حقوق الإنسان ودعمها مع انتشار الإنترنت في أقصى أنحاء العالم.
3ـ الفوائد المستقبلية للمعرفة الإنسانية
ويأمل هؤلاء المشاركون في الابتكارات في نماذج الأعمال؛ في المعايير واللوائح المحلية والوطنية والعالمية؛ وفي الأعراف المجتمعية. إنهم يرغبون في تحسين المعرفة الرقمية التي من شأنها إحياء ورفع مستوى الأخبار ومصادر المعلومات الموثوقة بطرق تجذب الانتباه وتجذب اهتمام الجمهور. ويأملون أن يتم تصميم أدوات رقمية وأنظمة بشرية وتكنولوجية جديدة لضمان التحقق من المعلومات الواقعية بشكل مناسب، وإمكانية العثور عليها بشكل كبير، وتحديثها وحفظها بشكل جيد.
4ـ الفوائد المستقبلية لصحة الإنسان ورفاهيته
يتوقع هؤلاء الخبراء أن تؤدي الإيجابيات العديدة للتطور الرقمي إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية تعزز كل جانب من جوانب صحة الإنسان ورفاهيته. ويشددون على أن المساواة الصحية الكاملة في المستقبل يجب أن توجه اهتمامًا متساويًا لاحتياجات جميع الأشخاص مع إعطاء الأولوية أيضًا لقدرتهم الفردية وسلامتهم وصحتهم العقلية وحقوق الخصوصية والبيانات.
5ـ الفوائد المستقبلية للتواصل البشري والحوكمة والمؤسسات
وقال الخبراء المتفائلون إن المجتمع قادر على اعتماد معايير ولوائح رقمية جديدة من شأنها تعزيز الأنشطة الرقمية المؤيدة للمجتمع وتقليل الأنشطة المعادية للمجتمع. ويتوقعون أن يطور الناس معايير جديدة للحياة الرقمية ويتوقعون أن يصبحوا أكثر معرفة رقمية في التفاعلات الاجتماعية والسياسية. وقالوا إنه في أفضل السيناريوهات، يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على الحياة الرقمية نحو تعزيز الفاعلية البشرية والأمن والخصوصية وحماية البيانات.
الأفضل والأسوأ
حدد الخبراء توقعاتهم الإجمالية للأفضل والأسوأ في التغير الرقمي بحلول عام 2035.
وفيما يتعلق بآرائهم حول التغييرات الضارة المحتملة، قال إيرهاردت جريف، وهو باحث في كلية أولين للهندسة وخبير في تصميم واستخدام التكنولوجيا للمشاركة المدنية والسياسية ((أشعر بالقلق من أن البشرية سوف تتقبل إلى حد كبير الفردية المفرطة والمسافة الاجتماعية والأخلاقية التي أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيا الرقمية وتفترض أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يعمل بها المجتمع. أشعر بالقلق من أن انقساماتنا الاجتماعية والسياسية سوف تتسع على نطاق أوسع إذا واصلنا استثمار أنفسنا شخصيًا ومؤسسيًا في الكفاءات الزائفة والديمقراطيات الزائفة لوسائل التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر ـ إكس حاليًا)).
أما آيدن فيردلين، زميل لانديكر للديمقراطية في منظمة الإنسانية في العمل، فقال ((هناك منظمات اليوم تستفيد من أن يُنظر إليها على أنها ((تجار الحقيقة)). ويرتكز النظام القضائي على فكرة أنه يمكن إثبات الحقيقة من خلال الاستماع المحايد والعادل للأدلة والحجج.
تاريخيًا، وثقنا بتلك الجهات الفاعلة وخبرتها في التحقق من المعلومات. بينما ننتقل إلى بناء الثقة في ملفات الوسائط الرقمية من خلال تقنيات مثل المصادقة عند المصدر ودفاتر blockchain التي توفر مسار تدقيق لكيفية تغيير الملف بمرور الوقت، قد تكون هناك محاولات لاستخدام التنظيم للحد من كيفية إنشاء التشفير أصالة ومصدر الوسائط الرقمية. إن المزيد من التنظيم على الإنترنت أمر لا مفر منه نظرًا لأهمية الإنترنت اقتصاديًا واجتماعيًا واحتمال استخدام الوسائط الرقمية بشكل متزايد كدليل في الإجراءات القانونية. لكن هل سنحصل على اللائحة الصحيحة؟ هل سننظم الوسائط الرقمية بطريقة تبني الثقة، أم أننا سننشئ تقنيات مصادقة معقدة ومكلفة تزيد من تكلفة العدالة؟)).
بدوره، قال روبن راسكين، مؤلف وناشر ومؤسس مجموعة Virtual Events Group ((قد يزيد البشر الاصطناعيون والأصدقاء الآليون من عزلتنا الاجتماعية. إن زوال المكتب أو الحرم المدرسي كمكان للتجمع سوف يتركنا متعطشين للرفقة البشرية وقد يتسبب في فقداننا لمهاراتنا الأكثر إنسانية: التعاطف والرحمة. لقد أصبحنا ((الإنسان وآلته)) بدلًا من ((الإنسان ومجتمعه)). سيؤدي استهلاك الذكاء الاصطناعي إلى زيادة، إن لم يكن استبدال، معظم الوظائف الإدارية، بما في ذلك العمل المكتبي التقليدي، والإعلان والتسويق، والكتابة والبرمجة. وبما أن العمل لن يكون ((شيئًا)) بعد الآن، فسنحتاج إلى إيجاد بعض وسائل التعويض عن مساهمتنا في الإنسانية. ما مدى مساهمتنا في الويب؟ دخل أساسي عالمي لأننا نحن من علمنا الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفنا؟ ويبقى أن نرى، لكن ثورة الذكاء الاصطناعي ستكون ضخمة مثل الثورة الصناعية.
((سيواجه التعليم العالي أزمة لم يسبق لها مثيل. إن التسعير الباهظ وعدم التكافؤ مع العالم الحقيقي يجعل الكلية تبدو قديمة جدًا. أراهن أن 50% من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة سوف تضطر إلى الإغلاق. وسنبتكر أنظمة أخرى للدرجات والشارات لإثبات الكفاءة. وسيكون التحول الأكثر أهمية هو التوأم الرقمي لكل شيء - المدن والمدارس والمصانع، على سبيل المثال. ستتيح هذه التوائم إلى جانب أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) إنشاء عمليات محاكاة واستدلالات ونماذج أولية لمعرفة كيفية تحسين الكفاءة قبل بناء شيء واحد على الإطلاق)).
ويبدي جيم فينتون، القائد المخضرم في فريق عمل هندسة الإنترنت الذي عمل على مدار 35 عامًا الماضية في Altmode Networks وNeustar وCisco Systems، قلقه، ويقول ((أنا قلق بشكل خاص بشأن المراقبة المتزايدة المرتبطة بالمحتوى والأدوات الرقمية. لسوء الحظ، يبدو أن هناك حافزًا مضادًا للحكومات لإصدار تشريعات تتعلق بالخصوصية، لأنها غالبًا ما تكون إما هي التي تقوم بالمراقبة، أو أنها تستهلك المعلومات التي يجمعها الآخرون. ومع إدراك الجمهور أكثر فأكثر للطرق التي تتم مراقبتهم بها، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على سلوكهم وحالتهم العقلية)).
تغييرات مفيدة محتملة
ظهرت عدد من المواضيع الرئيسة بين توقعات هؤلاء الخبراء بشأن أفضل التغييرات وأكثرها فائدة في الحياة الرقمية بين عامي 2023 و2035.
ويقول جوناثان ستراي، أحد كبار العلماء في مركز بيركلي للذكاء الاصطناعي المتوافق مع الإنسان، والذي يدرس الخوارزميات التي تختار المحتوى وتصنفه:
((من بين التطورات التي سنشهدها بشكل جيد السيارات ذاتية القيادة، والتي سوف تقلل من الازدحام وانبعاثات الكربون وحوادث الطرق. سيحدث الاكتشاف الآلي للأدوية ثورة في استخدام المستحضرات الصيدلانية. وسيكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تكون سرعة التطور أو تنوعه أمرًا بالغ الأهمية، كما هو الحال في السرطان والأمراض النادرة ومقاومة المضادات الحيوية. وسوف نبدأ في رؤية منصات للأخبار السياسية، والمناقشات، وصنع القرار، مصممة لإظهار أفضل ما لدينا، من خلال مجموعات متطورة من الاعتدال البشري والآلي. سيتمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من كتابة ملخصات بحثية متطورة ومستشهد بها جيدًا حول أي موضوع. في الأساس، سيتمكن معظم الناس من الوصول إلى المراجعات الأدبية المتخصصة الفورية.
ويجزم جوس حسين، المدير التنفيذي لمنظمة الخصوصية الدولية ((ستستمر الروابط الإنسانية المباشرة في النمو على مدى العقد المقبل وما بعده، مع مزيد من بناء المجتمع المحلي وتقليص الانقسامات العالمية أو الإقليمية أو الوطنية. سيكون لدى الناس مزيد من الوقت وتقدير أكثر تطورًا لفوائد التكنولوجيا وحدودها. وفي حين أن زيادة الكهرباء ستؤدي إلى انتشار التكنولوجيا الرقمية في كل مكان، فإن الناس سوف يستخدمونها بشكل أكثر سلاسة، ولن يكونوا ((متصلين بالإنترنت)) أو ((غير متصلين بالإنترنت)). وبعد أن مررنا بفترة انتقالية مظلمة، فإن الإحساس بحقوق الإنسان سوف يظهر في الأماكن التي تحظى فيها حقوق الإنسان بالحماية حالياً، وسوف تجد نفسها تحت حماية أكبر في العديد من الأماكن، وليس بالضرورة تحت المصطلح الشامل ((حقوق الإنسان)).
تحسين الرفاهية
يؤكد إسحاق ماو، وهو تقني صيني وعالم بيانات ورجل أعمال ((يستعد الذكاء الاصطناعي لتحسين رفاهية الإنسان بشكل كبير من خلال تقديم المساعدة في معالجة المعلومات وتعزيز الحياة اليومية. من المساعدين الرقميين لكبار السن إلى أدوات الإنتاجية لإنشاء المحتوى واكتشاف المعلومات المضللة، إلى ابتكارات الصحة والنظافة مثل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تحقق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تطورات غير مسبوقة في مختلف جوانب حياتنا. لن تؤدي هذه التطورات إلى تحسين روتيننا اليومي فحسب، بل ستوفر أيضًا مستوى جديدًا من الراحة والكفاءة لم نشهده منذ قرون. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن القيام حتى بالمهام البسيطة مثل تنظيف الأسنان أو قص الشعر دون أي جهد أو اهتمام، مما يغير بشكل كبير الطريقة التي كنا نعاني بها منذ قرون)).
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