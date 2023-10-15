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الأفضل والأسوأ.. تغييرات في الحياة الرقمية بحلول 2035

10/15/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بالرغم مما يحققه الذكاء الاصطناعي من قفزة نوعية، وما يأمله منه البشر من قدرات ومهارات في مختلف جوانب الحياة، فإن للخبراء نظرة على الجانب الآخر، حيث لديهم مخاوف عميقة بشأن الرفاهية العامة للناس والمجتمع. لكنهم يتوقعون أيضًا فوائد عظيمة في مجال الرعاية الصحية والتقدم العلمي والتعليم.
الخبراء المشاركون في الاستطلاع الجديد الذي أجراه مركز بيو للأبحاث لديهم توقعات كبيرة للتقدم الرقمي في عدد من جوانب الحياة بحلول عام 2035، ويتوقعون حدوث تحسينات مذهلة في الرعاية الصحية والتعليم.
إنهم يتوقعون عالما يتم فيه تصور الأدوية العجيبة وتمكينها في المساحات الرقمية؛ حيث توفر الرعاية الطبية الشخصية للمرضى ما يحتاجون إليه بالضبط عندما يحتاجون إليه، حيث يرتدي الأشخاص نظارات وسماعات أذن ذكية تجعلهم على اتصال بالأشخاص والأشياء والمعلومات من حولهم؛ حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي دفع الخطاب إلى محادثات مثمرة وقائمة على الحقائق؛ وأين سيتم إحراز التقدم الاستدامة البيئية والعمل المناخي ومنع التلوث؟
قلق ومخاوف
مع كل هذا التفاؤل، يشعر الخبراء بالقلق، وقد أعرب بعضهم عن مخاوف تتماشى مع البيان الذي أصدره مؤخرًا قادة التكنولوجيا والمتخصصون في الذكاء الاصطناعي، والذي زعم أن الذكاء الاصطناعي يشكل ((خطر الانقراض)) بالنسبة للبشر، وهو ما ينبغي التعامل معه بنفس القدر من الإلحاح الذي تعامل به الأوبئة والحرب النووية.
ويشير البعض إلى مشاكل واضحة تم تحديدها في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي تنتج أشياء خاطئة وغير قابلة للتفسير، وتستخدم بالفعل لإثارة المعلومات المضللة وخداع الناس.
ويشعر البعض بالقلق إزاء السرعة التي لا يمكن إيقافها ونطاق التكنولوجيا الرقمية التي يخشون أنها قد تمكن من المراقبة الشاملة لأعداد كبيرة من السكان ويمكن أن تدمر بيئة المعلومات، وتقوّض الأنظمة الديمقراطية من خلال التزييف العميق، والمعلومات المضللة، والمضايقات.
وهم يخشون البطالة الهائلة، وانتشار الجريمة العالمية، والمزيد من تركز الثروة والسلطة العالمية في أيدي مؤسسي وقادة عدد قليل من الشركات الكبرى.
يتحدثون أيضًا عن كيف يمكن أن يؤدي استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى خلق التوتر والقلق والاكتئاب ومشاعر العزلة على مستوى السكان.
باختصار، لاحظ الخبراء في هذا الاستطلاع أن اختيار البشر لاستخدام التكنولوجيا للخير أو للشر سوف يغير العالم بشكل كبير.
استطلاع رأي
كل هذه التوقعات انبثقت من خلال استطلاع آراء مبتكري التكنولوجيا والمطورين وقادة الأعمال والسياسات والباحثين والأكاديميين من قبل مركز بيو للأبحاث، ومركز تخيّل الإنترنت التابع لجامعة إيلون.
أجاب حوالي 305 على هذا الاستفسار:
بينما تتطلع إلى عام 2035، ما أفضل التغييرات وأكثرها فائدة التي من المحتمل أن تحدث بحلول ذلك الوقت في التكنولوجيا الرقمية واستخدام البشر للأنظمة الرقمية؟، ما التغييرات الأكثر ضررًا أو خطورة التي من المحتمل أن تحدث؟.
كتب عدد من هؤلاء الخبراء تقييمات طويلة ومفصلة تصف الفرص والتهديدات المحتملة التي يرون أنها أكثر احتمالًا. لقد شجعهم السؤال على مشاركة أفكارهم حول كلا النوعين من التأثيرات – الإيجابية والسلبية.
وقد دعاهم إلى التفكير في فوائد وتكاليف 5 مجالات محددة للحياة:
1 . التطوير المرتكز على الإنسان للأدوات والأنظمة الرقمية.
2 . حقوق الإنسان.
3 . المعرفة الإنسانية.
4 . صحة الإنسان ورفاهيته.
5 . الروابط الإنسانية والحكم والمؤسسات.
شعور المشاركين تجاه التغييرات التي يتوقعونها:
-%42 من الخبراء متحمسون وقلقون بنفس القدر بشأن التغييرات في تطور ((البشر والتكنولوجيا)).
-%37 قلقون أكثر من حماسهم بشأن التغييرات التي يتوقعونها حتى عام 2035.
-%18 متحمسون أكثر من القلق بشأن التغيير المتوقع.
-%2 ليسوا متحمسين أو قلقين.
-%2 لا يتوقعون كثيرًا من التغيير الحقيقي.
تهديدات في الحياة الرقمية والمحتملة
قال حوالي 79% من الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم إنهم قلقون بشأن التغيير التكنولوجي القادم أكثر من حماسهم أو أنهم قلقون ومتحمسون بنفس القدر.
تحدث هؤلاء المشاركون عن مخاوفهم من أن المستقبل يضر بتطوير الأدوات والأنظمة الرقمية التي تركز على الإنسان.
وكتب الخبراء الذين تناولوا هذا الخوف عن قلقهم من أن الأنظمة الرقمية ستظل مدفوعة بحوافز الربح في الاقتصاد وحوافز القوة في السياسة. وقالوا إن هذا من المرجح أن يؤدي إلى جمع البيانات بهدف السيطرة على الناس بدلًا من تمكينهم من التصرف بحرية وتبادل الأفكار والاحتجاج على الإصابات والظلم.
1ـ يشعر هؤلاء الخبراء بالقلق من أن التصميم الأخلاقي سيظل مجرد فكرة لاحقة، وسيستمر إصدار الأنظمة الرقمية قبل اختبارها بدقة. وهم يعتقدون أن تأثير كل هذا من المرجح أن يؤدي إلى زيادة عدم المساواة وتعريض الأنظمة الديمقراطية للخطر.
2ـ كما أبدوا مخاوفهم من أن المستقبل يضر بحقوق الإنسان، حيث يخشون من ظهور تهديدات جديدة للحقوق عندما يصبح الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.
ويستشهدون بتقدم المراقبة، والروبوتات المتطورة المدمجة في المساحات المدنية، وانتشار التزييف العميق والمعلومات المضللة، وأنظمة التعرف على الوجه المتقدمة، واتساع الفجوات الاجتماعية والرقمية باعتبارها تهديدات تلوح في الأفق. ويتوقعون انتشار الجرائم والمضايقات على نطاق أوسع، وظهور تحديات جديدة لقدرة البشر وأمنهم. ويتمثل مصدر القلق الأكبر في توقع أن الذكاء الاصطناعي المتطور على نحو متزايد من المرجح أن يؤدي إلى فقدان الوظائف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وتضاءل الكرامة الإنسانية.
3ـ ويتخوفون ثالثًا من أن المستقبل يضر بالمعرفة البشرية. إنهم يخشون أن يتم فقدان أفضل المعارف أو إهمالها في بحر من المعلومات الخاطئة والمضللة، وأن المؤسسات التي كانت مخصصة سابقًا لتوعية الجمهور سيتم تدميرها بشكل أكبر، وأن الحقائق الأساسية سوف يتم إغراقها في بحر من الانحرافات.
4ـ كما يتخوفون رابعًا من لأكاذيب والتلاعب المستهدف. إنهم يشعرون بالقلق من أن المهارات المعرفية لدى الناس سوف تنخفض. بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن ((الواقع نفسه تحت الحصار)) لأن الأدوات الرقمية الناشئة تخلق حقائق خادعة أو بديلة بشكل مقنع. وهم يشعرون بالقلق من أن فئة من ((المتشككين)) سوف تعيق التقدم.
5- المستقبل يضر بالعلاقات الإنسانية والحكم والمؤسسات
ويخشى الخبراء الذين تناولوا هذه القضايا من أن القواعد والمعايير واللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا لن تتطور بسرعة كافية لتحسين التفاعلات الاجتماعية والسياسية بين الأفراد والمنظمات. وهناك شاغلان رئيسيان: الاتجاه نحو الأسلحة المستقلة والحرب السيبرانية، واحتمال ظهور أنظمة رقمية جامحة. وقالوا أيضًا إن الأمور قد تتفاقم مع تسارع وتيرة التغير التكنولوجي. وهم يتوقعون أن يتزايد انعدام ثقة الناس ببعضهم البعض وأن تتدهور ثقتهم في المؤسسات. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعميق المستويات غير المرغوب فيها بالفعل من الاستقطاب والتنافر المعرفي والانسحاب العام من الخطاب الحيوي. وهم يخشون أيضًا أن تصبح الأنظمة الرقمية أكبر وأهم من أن نتجنبها، وأن يصبح جميع المستخدمين أسرى.
المستقبل يضر بصحة الإنسان ورفاهيته
قال جزء من هؤلاء الخبراء إن احتضان البشرية للأنظمة الرقمية قد أثار بالفعل مستويات عالية من القلق والاكتئاب، وتوقعوا أن الأمور قد تتفاقم مع ترسيخ التكنولوجيا نفسها بشكل أكبر في حياة الناس والترتيبات الاجتماعية. يمكن أن تنبع بعض المشاكل العقلية والجسدية من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية بسبب التكنولوجيا؛ وقد يأتي بعضها من أشخاص يستبدلون ((التجارب)) القائمة على التكنولوجيا بمواجهات الحياة الواقعية؛ وبعضها يمكن أن يأتي من النزوح من الوظائف والصراعات الاجتماعية ذات الصلة؛ وبعضها يمكن أن يأتي مباشرة من الهجمات القائمة على التكنولوجيا.
أفضل التغييرات الإيجابية
عن أفضل التغييرات وأكثرها فائدة في الحياة الرقمية بحلول عام 2035، قال حوالي 18% من الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم إنهم متحمسون أكثر من قلقهم بشأن التغير التكنولوجي القادم، وقال 42% إنهم متحمسون وقلقون بنفس القدر. وتبادلوا آمالهم المتعلقة بالمواضيع التالية:
1ـ الفوائد المستقبلية للتطوير الذي يركز على الإنسان للأدوات والأنظمة الرقمية
قام هؤلاء الخبراء بتغطية مجموعة واسعة من التحسينات الرقمية المحتملة في الطب والصحة واللياقة البدنية والتغذية؛ والوصول إلى المعلومات وتوصيات الخبراء؛ والتعليم في كل من البيئات الرسمية وغير الرسمية؛ والترفيه؛ والنقل والطاقة؛ ومساحات أخرى.
وهم يعتقدون أن الأنظمة الرقمية والمادية ستستمر في التكامل، مما يجلب ((الذكاء)) إلى جميع أنواع الأشياء والمنظمات، ويتوقعون أن يكون لدى الأفراد مساعدين رقميين شخصيين يسهلون حياتهم اليومية.
2ـ الفوائد المستقبلية لحقوق الإنسان
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الأدوات الرقمية يمكن تشكيلها بطرق تسمح للناس بالتعبير بحرية عن حقوقهم والانضمام إلى الآخرين للحشد من أجل التغيير الذي يسعون إليه. ويأملون أن يؤدي التقدم المستمر في الأدوات والأنظمة الرقمية إلى تحسين وصول الأشخاص إلى الموارد، ومساعدتهم على التواصل والتعلم بشكل أكثر فعالية، ومنحهم إمكانية الوصول إلى البيانات بطرق تساعدهم على عيش حياة أفضل وأكثر أمانًا. وحثوا على ضرورة دعم حقوق الإنسان ودعمها مع انتشار الإنترنت في أقصى أنحاء العالم.
3ـ الفوائد المستقبلية للمعرفة الإنسانية
ويأمل هؤلاء المشاركون في الابتكارات في نماذج الأعمال؛ في المعايير واللوائح المحلية والوطنية والعالمية؛ وفي الأعراف المجتمعية. إنهم يرغبون في تحسين المعرفة الرقمية التي من شأنها إحياء ورفع مستوى الأخبار ومصادر المعلومات الموثوقة بطرق تجذب الانتباه وتجذب اهتمام الجمهور. ويأملون أن يتم تصميم أدوات رقمية وأنظمة بشرية وتكنولوجية جديدة لضمان التحقق من المعلومات الواقعية بشكل مناسب، وإمكانية العثور عليها بشكل كبير، وتحديثها وحفظها بشكل جيد.
4ـ الفوائد المستقبلية لصحة الإنسان ورفاهيته
يتوقع هؤلاء الخبراء أن تؤدي الإيجابيات العديدة للتطور الرقمي إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية تعزز كل جانب من جوانب صحة الإنسان ورفاهيته. ويشددون على أن المساواة الصحية الكاملة في المستقبل يجب أن توجه اهتمامًا متساويًا لاحتياجات جميع الأشخاص مع إعطاء الأولوية أيضًا لقدرتهم الفردية وسلامتهم وصحتهم العقلية وحقوق الخصوصية والبيانات.
5ـ الفوائد المستقبلية للتواصل البشري والحوكمة والمؤسسات
وقال الخبراء المتفائلون إن المجتمع قادر على اعتماد معايير ولوائح رقمية جديدة من شأنها تعزيز الأنشطة الرقمية المؤيدة للمجتمع وتقليل الأنشطة المعادية للمجتمع. ويتوقعون أن يطور الناس معايير جديدة للحياة الرقمية ويتوقعون أن يصبحوا أكثر معرفة رقمية في التفاعلات الاجتماعية والسياسية. وقالوا إنه في أفضل السيناريوهات، يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على الحياة الرقمية نحو تعزيز الفاعلية البشرية والأمن والخصوصية وحماية البيانات.
الأفضل والأسوأ
حدد الخبراء توقعاتهم الإجمالية للأفضل والأسوأ في التغير الرقمي بحلول عام 2035.
وفيما يتعلق بآرائهم حول التغييرات الضارة المحتملة، قال إيرهاردت جريف، وهو باحث في كلية أولين للهندسة وخبير في تصميم واستخدام التكنولوجيا للمشاركة المدنية والسياسية ((أشعر بالقلق من أن البشرية سوف تتقبل إلى حد كبير الفردية المفرطة والمسافة الاجتماعية والأخلاقية التي أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيا الرقمية وتفترض أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يعمل بها المجتمع. أشعر بالقلق من أن انقساماتنا الاجتماعية والسياسية سوف تتسع على نطاق أوسع إذا واصلنا استثمار أنفسنا شخصيًا ومؤسسيًا في الكفاءات الزائفة والديمقراطيات الزائفة لوسائل التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر ـ إكس حاليًا)).
أما آيدن فيردلين، زميل لانديكر للديمقراطية في منظمة الإنسانية في العمل، فقال ((هناك منظمات اليوم تستفيد من أن يُنظر إليها على أنها ((تجار الحقيقة)). ويرتكز النظام القضائي على فكرة أنه يمكن إثبات الحقيقة من خلال الاستماع المحايد والعادل للأدلة والحجج.
تاريخيًا، وثقنا بتلك الجهات الفاعلة وخبرتها في التحقق من المعلومات. بينما ننتقل إلى بناء الثقة في ملفات الوسائط الرقمية من خلال تقنيات مثل المصادقة عند المصدر ودفاتر blockchain التي توفر مسار تدقيق لكيفية تغيير الملف بمرور الوقت، قد تكون هناك محاولات لاستخدام التنظيم للحد من كيفية إنشاء التشفير أصالة ومصدر الوسائط الرقمية. إن المزيد من التنظيم على الإنترنت أمر لا مفر منه نظرًا لأهمية الإنترنت اقتصاديًا واجتماعيًا واحتمال استخدام الوسائط الرقمية بشكل متزايد كدليل في الإجراءات القانونية. لكن هل سنحصل على اللائحة الصحيحة؟ هل سننظم الوسائط الرقمية بطريقة تبني الثقة، أم أننا سننشئ تقنيات مصادقة معقدة ومكلفة تزيد من تكلفة العدالة؟)).
بدوره، قال روبن راسكين، مؤلف وناشر ومؤسس مجموعة Virtual Events Group ((قد يزيد البشر الاصطناعيون والأصدقاء الآليون من عزلتنا الاجتماعية. إن زوال المكتب أو الحرم المدرسي كمكان للتجمع سوف يتركنا متعطشين للرفقة البشرية وقد يتسبب في فقداننا لمهاراتنا الأكثر إنسانية: التعاطف والرحمة. لقد أصبحنا ((الإنسان وآلته)) بدلًا من ((الإنسان ومجتمعه)). سيؤدي استهلاك الذكاء الاصطناعي إلى زيادة، إن لم يكن استبدال، معظم الوظائف الإدارية، بما في ذلك العمل المكتبي التقليدي، والإعلان والتسويق، والكتابة والبرمجة. وبما أن العمل لن يكون ((شيئًا)) بعد الآن، فسنحتاج إلى إيجاد بعض وسائل التعويض عن مساهمتنا في الإنسانية. ما مدى مساهمتنا في الويب؟ دخل أساسي عالمي لأننا نحن من علمنا الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفنا؟ ويبقى أن نرى، لكن ثورة الذكاء الاصطناعي ستكون ضخمة مثل الثورة الصناعية.
((سيواجه التعليم العالي أزمة لم يسبق لها مثيل. إن التسعير الباهظ وعدم التكافؤ مع العالم الحقيقي يجعل الكلية تبدو قديمة جدًا. أراهن أن 50% من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة سوف تضطر إلى الإغلاق. وسنبتكر أنظمة أخرى للدرجات والشارات لإثبات الكفاءة. وسيكون التحول الأكثر أهمية هو التوأم الرقمي لكل شيء - المدن والمدارس والمصانع، على سبيل المثال. ستتيح هذه التوائم إلى جانب أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) إنشاء عمليات محاكاة واستدلالات ونماذج أولية لمعرفة كيفية تحسين الكفاءة قبل بناء شيء واحد على الإطلاق)).
ويبدي جيم فينتون، القائد المخضرم في فريق عمل هندسة الإنترنت الذي عمل على مدار 35 عامًا الماضية في Altmode Networks وNeustar وCisco Systems، قلقه، ويقول ((أنا قلق بشكل خاص بشأن المراقبة المتزايدة المرتبطة بالمحتوى والأدوات الرقمية. لسوء الحظ، يبدو أن هناك حافزًا مضادًا للحكومات لإصدار تشريعات تتعلق بالخصوصية، لأنها غالبًا ما تكون إما هي التي تقوم بالمراقبة، أو أنها تستهلك المعلومات التي يجمعها الآخرون. ومع إدراك الجمهور أكثر فأكثر للطرق التي تتم مراقبتهم بها، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على سلوكهم وحالتهم العقلية)).
تغييرات مفيدة محتملة
ظهرت عدد من المواضيع الرئيسة بين توقعات هؤلاء الخبراء بشأن أفضل التغييرات وأكثرها فائدة في الحياة الرقمية بين عامي 2023 و2035.
ويقول جوناثان ستراي، أحد كبار العلماء في مركز بيركلي للذكاء الاصطناعي المتوافق مع الإنسان، والذي يدرس الخوارزميات التي تختار المحتوى وتصنفه:
((من بين التطورات التي سنشهدها بشكل جيد السيارات ذاتية القيادة، والتي سوف تقلل من الازدحام وانبعاثات الكربون وحوادث الطرق. سيحدث الاكتشاف الآلي للأدوية ثورة في استخدام المستحضرات الصيدلانية. وسيكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تكون سرعة التطور أو تنوعه أمرًا بالغ الأهمية، كما هو الحال في السرطان والأمراض النادرة ومقاومة المضادات الحيوية. وسوف نبدأ في رؤية منصات للأخبار السياسية، والمناقشات، وصنع القرار، مصممة لإظهار أفضل ما لدينا، من خلال مجموعات متطورة من الاعتدال البشري والآلي. سيتمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من كتابة ملخصات بحثية متطورة ومستشهد بها جيدًا حول أي موضوع. في الأساس، سيتمكن معظم الناس من الوصول إلى المراجعات الأدبية المتخصصة الفورية.
ويجزم جوس حسين، المدير التنفيذي لمنظمة الخصوصية الدولية ((ستستمر الروابط الإنسانية المباشرة في النمو على مدى العقد المقبل وما بعده، مع مزيد من بناء المجتمع المحلي وتقليص الانقسامات العالمية أو الإقليمية أو الوطنية. سيكون لدى الناس مزيد من الوقت وتقدير أكثر تطورًا لفوائد التكنولوجيا وحدودها. وفي حين أن زيادة الكهرباء ستؤدي إلى انتشار التكنولوجيا الرقمية في كل مكان، فإن الناس سوف يستخدمونها بشكل أكثر سلاسة، ولن يكونوا ((متصلين بالإنترنت)) أو ((غير متصلين بالإنترنت)). وبعد أن مررنا بفترة انتقالية مظلمة، فإن الإحساس بحقوق الإنسان سوف يظهر في الأماكن التي تحظى فيها حقوق الإنسان بالحماية حالياً، وسوف تجد نفسها تحت حماية أكبر في العديد من الأماكن، وليس بالضرورة تحت المصطلح الشامل ((حقوق الإنسان)).
تحسين الرفاهية
يؤكد إسحاق ماو، وهو تقني صيني وعالم بيانات ورجل أعمال ((يستعد الذكاء الاصطناعي لتحسين رفاهية الإنسان بشكل كبير من خلال تقديم المساعدة في معالجة المعلومات وتعزيز الحياة اليومية. من المساعدين الرقميين لكبار السن إلى أدوات الإنتاجية لإنشاء المحتوى واكتشاف المعلومات المضللة، إلى ابتكارات الصحة والنظافة مثل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تحقق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تطورات غير مسبوقة في مختلف جوانب حياتنا. لن تؤدي هذه التطورات إلى تحسين روتيننا اليومي فحسب، بل ستوفر أيضًا مستوى جديدًا من الراحة والكفاءة لم نشهده منذ قرون. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن القيام حتى بالمهام البسيطة مثل تنظيف الأسنان أو قص الشعر دون أي جهد أو اهتمام، مما يغير بشكل كبير الطريقة التي كنا نعاني بها منذ قرون)).

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