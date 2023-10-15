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إنفاذ يقيم أكثر من 27 مزادا في 10 مناطق ومدن

10/15/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة أكثر 27 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 16 وحتى الـ 23 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً لمجموعة من المنقولات في 10 مناطق ومدن بالمملكة وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 21 فرصة عقارية متنوعة، و7 مزادات لعرض 52 عقارًا بمنطقة الرياض، و73 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 5 مزادات علنية، و74 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لعرض 23 عقارًا بعرعر، و10 عقارات بمنطقة حائل، و3 عقارات في منطقة الباحة، و6 عقارات في منطقة عسير، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قصر سكني، إلى جانب إقامة عدة مزادات على مجموعة من المنقولات، وذلك بإقامة مزاد الإبل بالطويقي بمدينة الرياض، ومزاد الإبل والأغنام بالمدينة المنورة، ومزاد للسيارات والشاحنات بجدة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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