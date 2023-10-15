زين السعودية توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لتعزيز التقنية الخضراء

(MENAFN
- Al Watan) وقعت "زين السعودية" مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" العالمية للتعاون في مجال التقنية الخضراء، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة الذي انعقد في مدينة دبي يومي 10 و11 أكتوبر الحالي والذي نظمته هواوي بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات لهاتف المحمول (GSMA) وشركة إدارة الاتصالات العالمية (GTI) ومجلس سامينا للاتصالات. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تعزيز استخدام التقنية الخضراء في الشبكات والعمليات التشغيلية.
ويأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية الاستدامة المؤسسية لـ"زين السعودية" القائمة على مكافحة التغيّر المناخي واستخدام الطاقة النظيفة وذلكفي إطار ارتباطها الجوهري وتكاملها مع ممارساتها للحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسوف يمكّن هذا التعاون "زين السعودية" من تعظيم أثر جهودها المستمرة وتحقيق أهدافها البيئية من خلال توفير الطاقة ورفع الكفاءة وخفض المخلفات الالكترونيةوكذلك تعزيز استخدام التقنية الخضراء في المملكة. كما تم الإعلان مؤخرا عن تدشين "زين السعودية" بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية"، أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في منتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" الصحراوي في وجهة "البحر الأحمر". وتعتمد هذه الشبكة الأولى من نوعها على محطات الطاقة الشمسيةبنسة 100 % من خلال أكثر من 750 ألف لوح شمسي، وكذلك من خلال أبراجتم تصميمها وتنفيذها خصيصاً لهذه الشبكة بالارتكاز إلى تقنية الطباعة ثلاثيةالأبعاد لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي حماية البيئة، والحد من الانبعاثات منخلال استخدام الطاقة النظيفة، والحد من التشوه البصري.
وتعليقا على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: "تتواصل جهودنا لدمج التقنية بالاستدامة من خلال الابتكار وتطوير البنى التحتية الرقمية بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. كما نعمل على تعميم الاستدامة على كافة المستويات لتساهم التقنية في دعم الاستدامة، وهذا التعاون مع شركة هواوي العالمية إنما هو امتداد طبيعي لمقاربتنا للتحالفات الاستراتيجية وكذلكلإستراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية التي تستهدف دعم تحقيق رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة وتحقيق رفاهية الإنسان من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول العام 2030 وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060". وأضاف المهندس المفدى: " تتشارك زين السعودية وهواوي رؤية موحدة لبناء عالم ذكي أكثرمراعاة للبيئة.
ومعا سوف نتخذ خطوات للحد من التأثير السلبي على كوكب الأرض عموما وفي المملكة على وجه التحديد لكي نمكّن الإنسان لتحقيق تطلعاته من خلال تسخير قوة التقنية للحفاظ على استدامة كوكبنا للأجيالالمقبلة".
وتجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" سجلت إنجازا جديدا بنيلها مؤخرا تصني(A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index). ويعكس ارتقاء "زين السعودية" من BBB خلال التصنيف الماضي إلى مستوى A، أهمية المبادرات والبرامج التي نفذتها في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفعّالة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية.
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