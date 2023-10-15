زين السعودية توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لتعزيز التقنية الخضراء

MENAFN - Al Watan) وقعت "زين السعودية" مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" العالمية للتعاون في مجال التقنية الخضراء، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة الذي انعقد في مدينة دبي يومي 10 و11 أكتوبر الحالي والذي نظمته هواوي بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات لهاتف المحمول (GSMA) وشركة إدارة الاتصالات العالمية (GTI) ومجلس سامينا للاتصالات. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تعزيز استخدام التقنية الخضراء في الشبكات والعمليات التشغيلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية الاستدامة المؤسسية لـ"زين السعودية" القائمة على مكافحة التغيّر المناخي واستخدام الطاقة النظيفة وذلكفي إطار ارتباطها الجوهري وتكاملها مع ممارساتها للحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسوف يمكّن هذا التعاون "زين السعودية" من تعظيم أثر جهودها المستمرة وتحقيق أهدافها البيئية من خلال توفير الطاقة ورفع الكفاءة وخفض المخلفات الالكترونيةوكذلك تعزيز استخدام التقنية الخضراء في المملكة. كما تم الإعلان مؤخرا عن تدشين "زين السعودية" بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية"، أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في منتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" الصحراوي في وجهة "البحر الأحمر". وتعتمد هذه الشبكة الأولى من نوعها على محطات الطاقة الشمسيةبنسة 100 % من خلال أكثر من 750 ألف لوح شمسي، وكذلك من خلال أبراجتم تصميمها وتنفيذها خصيصاً لهذه الشبكة بالارتكاز إلى تقنية الطباعة ثلاثيةالأبعاد لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي حماية البيئة، والحد من الانبعاثات منخلال استخدام الطاقة النظيفة، والحد من التشوه البصري.

وتعليقا على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: "تتواصل جهودنا لدمج التقنية بالاستدامة من خلال الابتكار وتطوير البنى التحتية الرقمية بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. كما نعمل على تعميم الاستدامة على كافة المستويات لتساهم التقنية في دعم الاستدامة، وهذا التعاون مع شركة هواوي العالمية إنما هو امتداد طبيعي لمقاربتنا للتحالفات الاستراتيجية وكذلكلإستراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية التي تستهدف دعم تحقيق رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة وتحقيق رفاهية الإنسان من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول العام 2030 وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060". وأضاف المهندس المفدى: " تتشارك زين السعودية وهواوي رؤية موحدة لبناء عالم ذكي أكثرمراعاة للبيئة.

ومعا سوف نتخذ خطوات للحد من التأثير السلبي على كوكب الأرض عموما وفي المملكة على وجه التحديد لكي نمكّن الإنسان لتحقيق تطلعاته من خلال تسخير قوة التقنية للحفاظ على استدامة كوكبنا للأجيالالمقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" سجلت إنجازا جديدا بنيلها مؤخرا تصني(A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index). ويعكس ارتقاء "زين السعودية" من BBB خلال التصنيف الماضي إلى مستوى A، أهمية المبادرات والبرامج التي نفذتها في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفعّالة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية.