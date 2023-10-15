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ليجا الوجهة السياحية الجديدة في نيوم.. تعرف عليها

10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة شركة نيوم، اليوم، عن تطوير "ليجا"، الوجهة السياحية الجديدة، التي ستضم ثلاثة فنادق ومرافق فاخرة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم. وستُقدم "ليجا" تجارب سياحية ورياضية ومغامرات استكشافية وخدمات متنوعة، تتناغم فيها مكونات الطبيعة الساحرة مع الابتكار الهندسي والتقنيات المتقدمة، وبما يدعم تنوع وثراء وجهات السياحة البيئية في المملكة.
وتقع "ليجا" في منطقة تاريخية فريدة ذات إرث عريق في نيوم، وتبدأ من ساحل خليج العقبة ومياهه الساحرة في الغرب، وتمتد بين التضاريس الطبيعية، في وادٍ يتعرج بين جبالٍ يصل ارتفاعها إلى 400 متر تشكّلت منذ آلاف السنين عبر نحت المياه.
ويمثل الإعلان عن الوجهة الجديدة "ليجا" تأكيداً إضافياً لرؤية نيوم في أن تصبح وجهة جاذبة ومتنوعة في مختلف المجالات، وبما يدعم جهود المملكة لبناء قطاعٍ سياحيٍّ قوي ومستدام في إطار رؤية السعودية 2030.
وانسجاماً مع استراتيجية نيوم في المحافظة على القسم الأكبر من وجهاتها ومدنها كمحميةٍ طبيعية، سيتم المحافظة على 95% من مساحة "ليجا" للطبيعة، وسوف تجمع الوجهة الجديدة بين التصميم البيئي المبتكر وأحدث أساليب وتقنيات البناء لضمان اندماج المرافق والمباني بسلاسةٍ مع المناظر الطبيعية المحيطة.

وقد رُوعِيَ في تصميم الفنادق الثلاثة التي أشرف عليها أفضل المهندسين المعماريين حول العالم أن تكون ذكية ومتوائمة مع المناظر الطبيعية المحيطة بالوادي، وتعمل بشكلٍ مستدام، بما يضمن تقديم تجارب متميزة للزوار, وستضم الفنادق الثلاثة 120 غرفة وجناحاً فاخراً، بواقع 40 وحدة لكل فندق.
وجرى تصميم أولى هذه الفنادق بطريقةٍ مبتكرة لعشاق المغامرات الشيقة، حيث تتدرج أجزاءه صعوداً على حواف الوادي بانسجامٍ كاملٍ مع التضاريس الطبيعية المحيطة دون إحداث تغييرات في معالمها, وسيتيح الفندق بموقعه الفريد على قمة الوادي وجنباته المجال لممارسة رياضة تسلق الصخور، وغيرها من التجارب المثيرة في المنطقة المحيطة.
ويقع الفندق الثاني على مرتفعٍ صخري ويحتل مكاناً بارزاً في قلب أكبر واحة في الوادي، كما أنَّه يعد بوابةً لاستكشاف الوادي الممتد في المنطقة. ويمكن الوصول إلى مدخل الفندق عبر درجٍ صاعد من أسفل الوادي في رحلةٍ تزخر بالإطلالات الفريدة على الوادي وجمالياته المتنوعة, أما الفندق الثالث فهو عبارة عن ملاذٍ صحي للاسترخاء وتجديد النشاط وسط الهدوء والطبيعة الساحرة.
وتتميز واجهة الفندق بمراياها العاكسة ذات التقنيات العالية، التي تبرز جمال المناظر الطبيعية المحيطة ومنحدرات الوادي، ما يسمح بمرور المجرى الطبيعي للوادي عبر الفندق، الأمر الذي يوفر للزوار تجربةً فريدة وتفاعلية.
وستقدم "ليجا" عند اكتمالها مجموعةً واسعة من التجارب والأنشطة المميزة، بما في ذلك أحدث المطاعم الفاخرة والعصرية التي يشرف عليها طهاة عالميون، ومراكز استرخاء ومسابح بإطلالات ممتدة على أسطح الفنادق الثلاثة، كما سيتوفر في الوادي وفي الجبال المحيطة ذات المناظر الطبيعية الآسرة مسارات تمتد للمشي والتنزه رفقة مرشدين، إلى جانب مسارات ومواقع لعشاق الاستكشاف والمغامرة وهواة رياضة ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور.

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