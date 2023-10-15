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التخصصي يتوج بالجائزة الذهبية من ستيفي

10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) توج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالجائزة الذهبية من "ستيفي" عن فئة كبار مقدمي الخدمات الصحية، من بين 3700 مرشح من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، نظير تميزه في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين، مدفوعة بالبحث والابتكار، وذلك في حفل توزيع جوائز "ستيفي" السنوي العشرين بمدينة روما الإيطالية، حيث حُدد الفائزين بالجائزة بعد تقييم المرشحين من قبل أكثر من 230 خبيرًا من جميع أنحاء العالم، في مدة تزيد عن شهرين.
ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل "التخصصي" الحافل بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية، فقد حصل المستشفى العام الماضي على ثلاث جوائز تميز من "ستيفي"، ذهبيتان نظير تميزه في مجالَي إدارة القوى العاملة -عن بعد- وخطة العمل الأكثر ابتكارًا من المنزل، وبرونزية لأفضل فريق للموارد البشرية.
وتحتفي فئة الخدمات الصحية من الجائزة بالأداء المتفوق للمؤسسات الكبرى، والتي تُقيّم حجمها من خلال الإيرادات، أو القوى العاملة، والتأثير الدولي، وتشمل هذه الفئة الشركات المشاركِة في تطوير وتصنيع وتوزيع وبيع المنتجات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتصنف "ستيفي"، التي بدأت رحلتها في العام 2002م كمبادرة لتكريم الأعمال التجارية على المستوى العالمي؛ مرجعًا للتميز والابتكار في عالم الأعمال، حيث تعكس جوائرها التقدير العالي للشركات والأفراد الذين يُظهِرون أداءً متميزًا في مجموعة واسعة من الصناعات، مما يجعلها واحدة من أكثر الجوائز رمزية وقيمة على الساحة العالمية.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتخصصة على مستوى العالم، حيث احتل المرتبة 20 في قائمة "Brand Finance لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2023م"، والأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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