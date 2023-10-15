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موعد جديد للسوبر السعودي المصري

10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد، تغيير موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي المصري، المزمع إقامته في الـ5 من نوفمبر المقبل، وحدد الـ23 من فبراير المقبل موعدا جديدا للمواجهة التي ستجمع النور السعودي والزمالك المصري، كما قرر الاتحاد السعودي تأجيل كافة مباريات الدوري الممتاز، وذلك حتى الانتهاء من مشاركة الأخضر في البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم 2025، المقرر إقامتها في البحرين مطلع العام المقبل.

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