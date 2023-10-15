موعد جديد للسوبر السعودي المصري
التاريخ
10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد، تغيير موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي المصري، المزمع إقامته في الـ5 من نوفمبر المقبل، وحدد الـ23 من فبراير المقبل موعدا جديدا للمواجهة التي ستجمع النور السعودي والزمالك المصري، كما قرر الاتحاد السعودي تأجيل كافة مباريات الدوري الممتاز، وذلك حتى الانتهاء من مشاركة الأخضر في البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم 2025، المقرر إقامتها في البحرين مطلع العام المقبل.
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