المبطي بطلا للقدرة والتحمل

(MENAFN
- Al Watan) توج الفارس ريان المبطي بطلًا لكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل، الذي أقيم بالعلا على مسافة 100 كم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.
وجاء فوز المبطي على الجواد ((هاي سبيد)) بسرعة 20.9 كم/ ساعة، بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع، فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدالله العميري على الجواد ((رمسا)) وبسرعة 19.3 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس ساري الزهراني على الجواد ((بريقادير)) وبسرعة 19.2 كم/ ساعة.
ويعد سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل أولى السباقات التي تستضيفها العلا لهذا الموسم، حيث حصلت العلا على استضافة 4 سباقات للقدرة والتحمل؛ وهي سباق كأس الهيئة الملكية للعلا، وكأس الشباب والناشئين، وكأس الاتحاد السعودي للفروسية، والكأس الأغلى في العالم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين.
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