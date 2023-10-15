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المبطي بطلا للقدرة والتحمل

10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الفارس ريان المبطي بطلًا لكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل، الذي أقيم بالعلا على مسافة 100 كم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.
وجاء فوز المبطي على الجواد ((هاي سبيد)) بسرعة 20.9 كم/ ساعة، بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع، فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدالله العميري على الجواد ((رمسا)) وبسرعة 19.3 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس ساري الزهراني على الجواد ((بريقادير)) وبسرعة 19.2 كم/ ساعة.
ويعد سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل أولى السباقات التي تستضيفها العلا لهذا الموسم، حيث حصلت العلا على استضافة 4 سباقات للقدرة والتحمل؛ وهي سباق كأس الهيئة الملكية للعلا، وكأس الشباب والناشئين، وكأس الاتحاد السعودي للفروسية، والكأس الأغلى في العالم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين.

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