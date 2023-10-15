8 سعوديات بالسهام العربية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، رجالا وسيدات، المقامة حاليا في الرياض للمرة الأولى، أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات في المنافسات العربية في التاريخ، بمشاركة 8 لاعبات سعوديات يمثلن أخضر السهام، التصفيات الأولية في البطولة التي تحتضنها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، بمشاركة 120 لاعبا يمثلون 20 منتخبا مشاركا.
واللاعبات هن: دلال المقيرن وحصة السريع وسارة بن سلوم وشادن المرشود ومنيرة السديري ونوف المليك وهديل السلامة وشهر زاد لوكانيش، ويتنافسن في القوس الأولمبي والقوس المركب.
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