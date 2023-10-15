سباحات العدالة أبطال الشرقية

سباحات العدالة أبطال الشرقية
التاريخ
10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق العدالة المركز الأول في الترتيب العام لمرحلة 11-12 سنة في بطولة المنطقة الشرقية للسيدات للسباحة والمقامة بمدينة الدمام، وفي مرحلة 13-14 سنة توجت سيدات العدالة بالمركز الثاني، وحقق العدالة خلال المنافسات 13 ميدالية مختلفة ((4 ذهبيات، 3 فضيات، 6 برونزيات))، إذ توجت فريدة شمس الدين بميداليتين ذهبيتين، ونالت ملك الرخا ذهبية وفضيتين وبرونزية، وحققت هنا الرخا برونزية، وذهبية وفضيتين لحنين الزرو، وحصدت لجين يماني برونزية، وجودي يماني برونزية، وسما السرساوي برونزية.
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