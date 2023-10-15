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نيجيريا تدعم استضافة المملكة لإكسبو وكأس العالم

10/15/2023 2:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، والوفد المرافق له.
ونقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تمنياتهما لحكومة وشعب نيجيريا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس النيجيري تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.
وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية نيجيريا لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمنًا إعلان الاتحاد النيجيري لكرة القدم دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.
كما التقى الجبير خلال الزيارة بوزير خارجية نيجيريا، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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