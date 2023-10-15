20 كفيفا في هايكنج السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نفذ فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بالتعاون مع جمعية الثريا للمكفوفين، البرنامج الأول من نوعه على مستوى الخليج والمملكة لهايكنج المكفوفين، بمشاركة 40 مكفوفا ومكفوفة ومرشدا في مسار 4 كيلومترات بوادي العارضة.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الثريا للمكفوفين بجازان أنهم يحتفلون باليوم العالمي للعصا البيضاء، ولكن هذه المرة بطريقة خاصة ومختلفة، والأولى من نوعها على مستوى الخليج والمملكة، وجازان خاصة.
وبيّنت أن تنظيم فعالية المشي لقمة جبل وادي العارضة لفئة المكفوفين جاء لتفعيل دور الشراكة بين المجتمع والفئات الخاصة. وأضافت: ((تأتي هذه الفعالية الأولى من نوعها بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج)). وأشارت إلى أن عدد المشاركين 20 كفيفا وكفيفة، و20 مرافقا، ويبلغ مسار الفعالية 4 كيلومترات ذهابا وإيابا.
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