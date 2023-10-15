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20 كفيفا في هايكنج السعودية

10/15/2023 2:14:12 PM

(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بالتعاون مع جمعية الثريا للمكفوفين، البرنامج الأول من نوعه على مستوى الخليج والمملكة لهايكنج المكفوفين، بمشاركة 40 مكفوفا ومكفوفة ومرشدا في مسار 4 كيلومترات بوادي العارضة.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الثريا للمكفوفين بجازان أنهم يحتفلون باليوم العالمي للعصا البيضاء، ولكن هذه المرة بطريقة خاصة ومختلفة، والأولى من نوعها على مستوى الخليج والمملكة، وجازان خاصة.
وبيّنت أن تنظيم فعالية المشي لقمة جبل وادي العارضة لفئة المكفوفين جاء لتفعيل دور الشراكة بين المجتمع والفئات الخاصة. وأضافت: ((تأتي هذه الفعالية الأولى من نوعها بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج)). وأشارت إلى أن عدد المشاركين 20 كفيفا وكفيفة، و20 مرافقا، ويبلغ مسار الفعالية 4 كيلومترات ذهابا وإيابا.

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