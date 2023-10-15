الرابطة تتفقد منشأة الخليج

الرابطة تتفقد منشأة الخليج
التاريخ
10/15/2023 2:14:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) تفقد فريق رابطة دوري المحترفين منشأة نادي الخليج، وملعب النادي، ضمن الزيارات التي يقوم بها فريق الرابطة للاطلاع على مقرات الأندية وملاعبها، والإطلاع على التطوير الذي تحدثها الأندية بملاعبها.
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