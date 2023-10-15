Sunday, 15 October 2023 09:58 GMT

الرابطة تتفقد منشأة الخليج

10/15/2023 2:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد فريق رابطة دوري المحترفين منشأة نادي الخليج، وملعب النادي، ضمن الزيارات التي يقوم بها فريق الرابطة للاطلاع على مقرات الأندية وملاعبها، والإطلاع على التطوير الذي تحدثها الأندية بملاعبها.

MENAFN15102023000089011017ID1107243008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث