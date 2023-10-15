مواعيد الاختبار التخصصي للرخص المهنية للمعلمين 2023

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية.
وسيتم فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية 2023 وفقا للمواعيد الآتية:
- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للرجال لمن هم على رأس العمل 23 أكتوبر 2023.
- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للرجال للجميع 25 أكتوبر 2023.
ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.
أما مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للنساء لمن هن على رأس العمل 30 أكتوبر 2023.
ومواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للجميع 1 نوفمبر 2023.
ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.
وسيتم التسجيل لاختبار الرخص المهنية التخصصي من خلال موقع المركز الوطني للقياس من هنا
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