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مواعيد الاختبار التخصصي للرخص المهنية للمعلمين 2023

10/15/2023 2:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية.
وسيتم فتح التسجيل للاختبار "التخصصي" للرخص المهنية للوظائف التعليمية 2023 وفقا للمواعيد الآتية:
- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للرجال لمن هم على رأس العمل 23 أكتوبر 2023.
- مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للرجال للجميع 25 أكتوبر 2023.
ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.
أما مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 الاختبار التخصصي للنساء لمن هن على رأس العمل 30 أكتوبر 2023.
ومواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2023 للجميع 1 نوفمبر 2023.
ويستمر حتى نهاية التسجيل: 24 يناير 2024.
وسيتم التسجيل لاختبار الرخص المهنية التخصصي من خلال موقع المركز الوطني للقياس من هنا .

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