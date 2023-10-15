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منع حقوقي مصري من حضور مهرجان إيطالي بعدما وصف نتنياهو بـالقاتل المتسلسل

10/15/2023 2:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الحقوقي المصري باتريك زكي مُنع من حضور مؤتمر للسلام في مدينة بريشيا بعد أن شارك منشوراً على فيسبوك وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "قاتل متسلسل".
وبعد تصريحاته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الأحداث في غزة، يبدو أن باتريك زكي لم يعد مرحباً به في مهرجان بريشيا للسلام، الذي سحب دعوته وقال إن كلامه عن إسرائيل "لا يمثّل الرسالة التي تريد المدينة إيصالها".
وكان نفس المهرجان من المدافعين الشرسين عن الطالب في جامعة بولونيا في إيطاليا، الذي قضى ما يقارب عامين في السجون المصرية، ونادى مراراً بالإفراج عنه كما منحه جائزة السلام، وهو اعتراف يطالب يمين الوسط في بريشيا الآن بإلغائه.
وجاء المنع بسبب الكلمات التي استخدمها زكي في منشوره الذي وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القاتل".
وأشار زكي إلى مدى تناقض الغرب في التعاطي مع القضايا العربية، واصفاً وسائل الإعلام العالمية بأنها انتقائية ومؤيدة لإسرائيل ولا تتحدث عن الأزمة الإنسانية الخطيرة على الجانب الآخر. وقال: " سأدين أي أعمال عنف ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم ... سأقف دائماً في صف الضعفاء وضد الفاشية والاحتلال".
وتابع "لقد كنت وسأظل من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استعادة دياره وأراضيه، التي نهبت بعنف على مر التاريخ. إن السياسات العنصرية والاستعمارية التي تنتهجها حكومة نتنياهو تشكل جذور حالة الحرب التي تبدو أبدية والتي نجد أنفسنا فيها الآن، مما أدى إلى خسارة مأساوية لآلاف من أرواح المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال الأبرياء".
كما ناشد الاتحاد الأوروبي لاستخدام مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدانة العنف من كلا الجانبين، وإيقاف الحرب.

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