العراق: 70% من وارداتنا فى الوقت الحاضر تتم مع دول بريكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أهمية انضمام العراق إلى مجموعة“بريكس” بما يعزز مستقبل التنمية المستدامة وتقدم اقتصاد العراق.
وقال صالح – في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) – إن قرابة 70% من استيرادات العراق تتم في الوقت الحاضر مع دول“بريكس” نفسها، ما يعني أن الشراكة التجارية ومصالح العراق الاقتصادية القوية تدفع تلقائيا نحو التعاون الاقتصادي الدولي مع الشركاء التجاريين للعراق لاسيما في التطلع نحو مجالات أوسع في تدفق استثمارات المجموعة.
وأشار إلى أن العراق أعلن رغبته للانضمام إلى مجموعة“بريكس”، إذ إن هناك أساسا موضوعيا يتعلق بارتباطات الاقتصاد العراقي مع أسواق مجموعة بلدان“بريكس” نفسها، إذ يعكس الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع دول تلك المجموعة الاقتصادية التي تضم أقوى الأسواق الناشئة في العالم، منوها بأن هناك اعتمادا مباشرا لمجموعة دول“بريكس” على نسبة مهمة من صادرات العراق النفطية التي لا تقل عن 55% لاسيما دولتا الهند والصين.
وأضاف صالح أن“مجموعة“بريكس” تستحوذ حالياً على حوالي 27% من مساحة اليابسة في العالم و42% من سكان العالم، إذ تعد البرازيل وروسيا والهند والصين من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث عدد السكان والمساحة والناتج المحلي الإجمالي (على وفق معيار تعادل القوة الشرائية)، والبلدان الثلاثة الأخيرة (الهند والصين وروسيا) تعد من بلدان قوى عظمى ناشئة محتملة، في حين أن جميع الدول الخمس في مجموعة“بريكس” هي أعضاء في مجموعة العشرين.
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