العراق: 70% من وارداتنا فى الوقت الحاضر تتم مع دول بريكس

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أهمية انضمام العراق إلى مجموعة“بريكس” بما يعزز مستقبل التنمية المستدامة وتقدم اقتصاد العراق.

وقال صالح – في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) – إن قرابة 70% من استيرادات العراق تتم في الوقت الحاضر مع دول“بريكس” نفسها، ما يعني أن الشراكة التجارية ومصالح العراق الاقتصادية القوية تدفع تلقائيا نحو التعاون الاقتصادي الدولي مع الشركاء التجاريين للعراق لاسيما في التطلع نحو مجالات أوسع في تدفق استثمارات المجموعة.

وأشار إلى أن العراق أعلن رغبته للانضمام إلى مجموعة“بريكس”، إذ إن هناك أساسا موضوعيا يتعلق بارتباطات الاقتصاد العراقي مع أسواق مجموعة بلدان“بريكس” نفسها، إذ يعكس الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع دول تلك المجموعة الاقتصادية التي تضم أقوى الأسواق الناشئة في العالم، منوها بأن هناك اعتمادا مباشرا لمجموعة دول“بريكس” على نسبة مهمة من صادرات العراق النفطية التي لا تقل عن 55% لاسيما دولتا الهند والصين.

وأضاف صالح أن“مجموعة“بريكس” تستحوذ حالياً على حوالي 27% من مساحة اليابسة في العالم و42% من سكان العالم، إذ تعد البرازيل وروسيا والهند والصين من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث عدد السكان والمساحة والناتج المحلي الإجمالي (على وفق معيار تعادل القوة الشرائية)، والبلدان الثلاثة الأخيرة (الهند والصين وروسيا) تعد من بلدان قوى عظمى ناشئة محتملة، في حين أن جميع الدول الخمس في مجموعة“بريكس” هي أعضاء في مجموعة العشرين.