محليون وأجانب مهتمون بتطوير ((مصر للألومنيوم)) والشركة تمد الموعد النهائى للتقديم

أجلت شركة مصر للألومنيوم، موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة لمدة شهر لينتهى فى 12 نوفمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد فى 12 أكتوبر الجارى.

أرجعت الشركة قرارها إلى طلب العديد من الشركات بسبب كثرة الأعمال المطلوبة فى المناقصة.

وكانت الشركة طرحت فى يونيو الماضى مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم.

ذكرت مصادر مطلعة، أن الشركات التى تقدمت بطلب لشراء كراسة شروط المناقصة، والذين تخطى عددها 5 شركات، سواء محليين وأجانب، تقدمت للشركة بطلبات لمد المهلة حتى شهر ديسمبر المقبل، إلا أن الشركة رأت ضرورة ترسية المناقصة على أحد المتقدمين خلال شهر نوفمبر المقبل.

أضافت المصادر أن الشركات سيكون مطلوبا منها تقديم العروض فى مظروفين منفصلين، ويشمل المظروف الأول العرض الفنى الكامل مصحوبًا بخطاب الضمان الابتدائى، وتبلغ قيمة الضمان نحو 5 ملايين دولار، على أن يكون ساريًا لمدة عام من تاريخ تقديم العطاء الفنى، فيما يشمل المظروف الثانى العرض المالى بالكامل.

وقالت“مصر للألومنيوم”، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية ومولدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا، نحو 320 ألف طن، من الألومنيوم تشمل أشكال مختلفة من المسبوكات مثل الأسطوانات – سلك ألومنيوم 9.5 مم، قوالب سباكية – قوالب 77.7/99.8%، وبلاطات ومنتجات الدرفلة.

فيما تشمل المناقصة إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وتضاعفت أرباح شركة مصر للألومنيوم 1.3 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، لتصل 3.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.68 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.76 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر، إلى التغير فى متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلى والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.