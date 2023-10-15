ميناء دمياط يستقبل 57 ألف طن قمح لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة وادى الكرم قادمة من روسيا وعلى متنها نحو 57.8 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
ووفقا لتقرير صارد عن الهيئة، استقبل الميناء 10 سفن بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19.1 ألف طن تشمل 10 آلاف طن يوريا وألف طن علف و3600 طن مولاس و4587 طن بضائع متنوعة.
فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79.7 ألف طن تشمل 3728 طن حديد و16 ألف طن خردة و17.6 طن ذرة و7400 طن سكر و10.6 ألف طن فول و1700 طن فول صويا و17.7 ألف طن قمح و4801 طن بضائع متنوعة.
وسجلت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة ونحو 538 حاوية مكافئة لحاويات الوارد فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18.5 ألف طن بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 419 ألف طن، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4915 شاحنة.
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