ميناء دمياط يستقبل 57 ألف طن قمح لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة وادى الكرم قادمة من روسيا وعلى متنها نحو 57.8 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ووفقا لتقرير صارد عن الهيئة، استقبل الميناء 10 سفن بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19.1 ألف طن تشمل 10 آلاف طن يوريا وألف طن علف و3600 طن مولاس و4587 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79.7 ألف طن تشمل 3728 طن حديد و16 ألف طن خردة و17.6 طن ذرة و7400 طن سكر و10.6 ألف طن فول و1700 طن فول صويا و17.7 ألف طن قمح و4801 طن بضائع متنوعة.

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة ونحو 538 حاوية مكافئة لحاويات الوارد فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18.5 ألف طن بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 419 ألف طن، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4915 شاحنة.