أسعار الذهب تواصل صعودها متأثرة بأحداث الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجيب: 150 جنيهًا ارتفاع فى أسعار الذهب خلال أسبوع
واصلت أسعار الذهب صعودها عالميا، ليرتفع سعر الأوقية بنحو 82 دولارًا خلال أسبوع، حيث دفع الصراع المتزايد فى الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن.
وعلى المستوى المحلى، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي بنحو 35 جنيها خلال يومين، ونحو 150 جنيهًا خلال أسبوع، مدعومة بزيادة سعر الأوقية والطلب العالمى على الذهب كملاذ أمن أثناء الحروب والتغيرات العالمية.
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً، إن أسعار الذهب أخذت منحنى الصعود منذ أسبوع متأثرة بالأحداث الحالية، والتى أثرت على السوق المحلية حيث أنها سوق مفتوح على العالم.
أضاف نجيب لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 2355 جنيها، مقابل 2205 جنيهات للجرام خلال أسبوع.
لفت إلى أن أسعار الذهب عيار 24 سجلت نحو 2691 جنيهًا، مقابل 2520 جنيها للجرام، وعيار 18 بنحو 2019 جنيها، مقابل 1890 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19228 جنيها.
أشار إلى أن الشاشة العالمية سجلت نحو 1932 دولارًا، مقابل 1850 دولارًا للأوقية خلال أسبوع.
أوضح، أن الطلب المحلى حاليا ضعيف مع الصعود المتكرر للأسعار، ما يجعلها فترة ركود لحين الوصول إلى نقطة استقرار.
وقال مصدر بسوق الصاغة، إن الفجوة بين الدولار الموازى والصاغة تقترب من 2 جنيه حيث سجل الموازى نحو 41.5 جنيه، ودولار الصاغة بنحو 43.30 جنيه.
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