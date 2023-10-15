أسعار الذهب تواصل صعودها متأثرة بأحداث الشرق الأوسط

واصلت أسعار الذهب صعودها عالميا، ليرتفع سعر الأوقية بنحو 82 دولارًا خلال أسبوع، حيث دفع الصراع المتزايد فى الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن.

وعلى المستوى المحلى، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي بنحو 35 جنيها خلال يومين، ونحو 150 جنيهًا خلال أسبوع، مدعومة بزيادة سعر الأوقية والطلب العالمى على الذهب كملاذ أمن أثناء الحروب والتغيرات العالمية.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً، إن أسعار الذهب أخذت منحنى الصعود منذ أسبوع متأثرة بالأحداث الحالية، والتى أثرت على السوق المحلية حيث أنها سوق مفتوح على العالم.

أضاف نجيب لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 2355 جنيها، مقابل 2205 جنيهات للجرام خلال أسبوع.

لفت إلى أن أسعار الذهب عيار 24 سجلت نحو 2691 جنيهًا، مقابل 2520 جنيها للجرام، وعيار 18 بنحو 2019 جنيها، مقابل 1890 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19228 جنيها.

أشار إلى أن الشاشة العالمية سجلت نحو 1932 دولارًا، مقابل 1850 دولارًا للأوقية خلال أسبوع.

أوضح، أن الطلب المحلى حاليا ضعيف مع الصعود المتكرر للأسعار، ما يجعلها فترة ركود لحين الوصول إلى نقطة استقرار.

وقال مصدر بسوق الصاغة، إن الفجوة بين الدولار الموازى والصاغة تقترب من 2 جنيه حيث سجل الموازى نحو 41.5 جنيه، ودولار الصاغة بنحو 43.30 جنيه.