افتتاح معرض ((أوتو تك)) للصناعات المغذية بعد توقف 5 سنوات

عاد معرض“أوتوتك”، المتخصص فى خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدات مراكز الصيانة والورش، للانعقاد بعد توقف 5 سنوات خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر.

ويضم المعرض فى نسخته الخامسة أكثر من 200 شركة محلية ودولية متخصصة من 15 دولة حول العالم، حيث يغطى المعرض كافة القطاعات الخاصة بالصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع، مثل (قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الإليكترونيات والنظم، تعديل السيارات والإكسسوارات، الزيوت والتشحيم).

ولاحظت“البورصة” سيطرة المنتج الصينى والتركى على المعروضات، مع صعود التصنيع المحلى.

وقالت إسراء العبادى، مسئول التسويق بشركة شيفت EV، إن مشاركة الشركة بالمعرض تعد الأولى، وذلك بهدف التعريف بمزايا تحويل السيارات من العمل بالوقود التقليدى إلى الطاقة الكهربائية.

أشارت“العبادى” إلى الشركة متخصصة فى تحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية، حيث قامت بتقديم خدماتها لشركات منها (بوش، وكارفور، ورويال، والكتروليكس) بجانب تقديم خدمات الصيانة للسيارات داخل المركز التابع للمصنع.

أكدت أن الشركة تستهدف التعاون مع العديد من الشركات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التعاون مع شركة (راية) لتحويل أسطول سيارتها للعمل بالطاقة الكهربائية قريباً.

أوضحت أن مدة التحويل تستغرق يوما واحدا فقط، وأن التحويل السيارات الفان والديزل يوفر 80% من تكلفة التشغيل، مضيفًا أن الشركة تدرس حاليًا الاتجاه نحو إمكانية تحويل السيارات الملاكى وذلك تماشيًا مع خطة الدولة نحو العمل بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، قال احمد عابدين، مسئول المبيعات بمصنع لوبريكس الإماراتية لزيوت المحركات، إن الشركة متخصصة فى صناعة الزيوت وتنتج أكثر من 200 منتج من (الزيوت، ومياه الرادياتير) ومقرها فى الإمارات، وشاركت بمعرض اوتو تك لأول مرة بهدف البحث عن وكيل لها داخل السوق المصري والتسويق لمنتجات الشركة.

وأشار“عابدين” إلى أن الشركة سوف تتعاقد مع أحد الوكلاء المحليين لها قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم بدء توريد منتجاتها له خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

أضاف أن الشركة لديها شبكة توزيع تصل إلى 80 موزعا فى العديد من الدول وتسعى الى دخول السوق المصري والتعريف بمميزات منتجاتنا.

وقال ستيف فوكيه، مدير المبيعات بشركة سى بورت المتخصصة فى قطع غيار النقل الثقيل والأتوبيسات، إن السوق يشهد ارتفاعا ملحوظا بالطلب على قطع الغيار خلال الفترة الحالية.

أشار“فوكيه” إلى أن المعروض من قطع الغيار بالسوق المحلي متراجع جدا خلال الفترة الحالية مقارنة بما قبل أزمة الاستيراد.

أوضح أن الشركة تستورد 100% من المنتجات من الأسواق الخارجية، والسوق التركي يعد المورد الرئيسى، حيث يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم قطع الغيار المستوردة، موضحا أن الشركة تعرض داخل السوق ما يقرب من 14 منتجا حاليًا، وتسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وقالت هناء يوسف، مدير عام المعرض إن سوق السيارات يعد من الصناعات الأكثر نمواً بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتظل مصر من الأسواق الهامة بالمنطقة لتمتعها بمعدل نمو اقتصادى سريع، إلى جانب خصائص ديمغرافية إيجابية وموقع استراتيجى.

أشارت إلى أن معرض“أوتوتك” هو منصة لخدمة قطاع ما بعد البيع للسيارات بالمنطقة، والسوق الإقليمى يتمتع بمؤشرات إيجابية بسبب الدعم الحكومى المتزايد فى مصر بهدف تعزيز وتطوير صناعة السيارات.

وقال هانى خفاجة، مدير عام شركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض، إن الحكومة تعمل على توطين صناعة السيارات فى مصر، ومحاولة جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر فى هذا المجال تحقيقًا للرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتعد عودة معرض“أوتوتك” إشارة قوية لاهتمام السوق المصرى المتزايد بهذا المجال فالمعرض له دور بارز فى جمع كافة القطاعات العاملة فى الصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع.

أشار إلى أن المعارض التى يتم تنظيمها فى مصر لا تقتصر فقط على الجانب الاستثمارى إنما أيضا تضم خبراء من جميع المجالات للمساهمة فى تطوير القطاعات المختلفة التى نعمل بها، كما يتم عرض أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير تلك القطاعات خلال المعارض المختلفة التى نقوم بتنفيذها فى مصر.

وعلى هامش معرض“أوتوتك” عُقد مؤتمر يضم مجموعة من المتحدثين بمجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث تم مناقشة موضوعات متنوعة منها ((نقص قطع الغيار، والوضع الحالى للاستيراد، التكنولوجيا وتحديات تجميع المصانع، الوضع الحالى والمستقبلى للمركبات الكهربائية فى مصر، إعادة التدوير والاستدامة لإطارات السيارات والبطاريات، وتفكيك المركبات للاستفادة من القطع)).