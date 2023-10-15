افتتاح معرض ((أوتو تك)) للصناعات المغذية بعد توقف 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) العبادى: نستهدف تحويل أسطول سيارات شركة“راية” للعمل بالكهرباء
عاد معرض“أوتوتك”، المتخصص فى خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدات مراكز الصيانة والورش، للانعقاد بعد توقف 5 سنوات خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر.
ويضم المعرض فى نسخته الخامسة أكثر من 200 شركة محلية ودولية متخصصة من 15 دولة حول العالم، حيث يغطى المعرض كافة القطاعات الخاصة بالصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع، مثل (قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الإليكترونيات والنظم، تعديل السيارات والإكسسوارات، الزيوت والتشحيم).
ولاحظت“البورصة” سيطرة المنتج الصينى والتركى على المعروضات، مع صعود التصنيع المحلى.
وقالت إسراء العبادى، مسئول التسويق بشركة شيفت EV، إن مشاركة الشركة بالمعرض تعد الأولى، وذلك بهدف التعريف بمزايا تحويل السيارات من العمل بالوقود التقليدى إلى الطاقة الكهربائية.
أشارت“العبادى” إلى الشركة متخصصة فى تحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية، حيث قامت بتقديم خدماتها لشركات منها (بوش، وكارفور، ورويال، والكتروليكس) بجانب تقديم خدمات الصيانة للسيارات داخل المركز التابع للمصنع.
أكدت أن الشركة تستهدف التعاون مع العديد من الشركات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التعاون مع شركة (راية) لتحويل أسطول سيارتها للعمل بالطاقة الكهربائية قريباً.
أوضحت أن مدة التحويل تستغرق يوما واحدا فقط، وأن التحويل السيارات الفان والديزل يوفر 80% من تكلفة التشغيل، مضيفًا أن الشركة تدرس حاليًا الاتجاه نحو إمكانية تحويل السيارات الملاكى وذلك تماشيًا مع خطة الدولة نحو العمل بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. عابدين: لوبريكس الإماراتية للزيوت تتعاقد مع كيل لها بالسوق المصري بنهاية 2023
من جانبه، قال احمد عابدين، مسئول المبيعات بمصنع لوبريكس الإماراتية لزيوت المحركات، إن الشركة متخصصة فى صناعة الزيوت وتنتج أكثر من 200 منتج من (الزيوت، ومياه الرادياتير) ومقرها فى الإمارات، وشاركت بمعرض اوتو تك لأول مرة بهدف البحث عن وكيل لها داخل السوق المصري والتسويق لمنتجات الشركة.
وأشار“عابدين” إلى أن الشركة سوف تتعاقد مع أحد الوكلاء المحليين لها قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم بدء توريد منتجاتها له خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.
أضاف أن الشركة لديها شبكة توزيع تصل إلى 80 موزعا فى العديد من الدول وتسعى الى دخول السوق المصري والتعريف بمميزات منتجاتنا.
وقال ستيف فوكيه، مدير المبيعات بشركة سى بورت المتخصصة فى قطع غيار النقل الثقيل والأتوبيسات، إن السوق يشهد ارتفاعا ملحوظا بالطلب على قطع الغيار خلال الفترة الحالية.
أشار“فوكيه” إلى أن المعروض من قطع الغيار بالسوق المحلي متراجع جدا خلال الفترة الحالية مقارنة بما قبل أزمة الاستيراد.
أوضح أن الشركة تستورد 100% من المنتجات من الأسواق الخارجية، والسوق التركي يعد المورد الرئيسى، حيث يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم قطع الغيار المستوردة، موضحا أن الشركة تعرض داخل السوق ما يقرب من 14 منتجا حاليًا، وتسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وقالت هناء يوسف، مدير عام المعرض إن سوق السيارات يعد من الصناعات الأكثر نمواً بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتظل مصر من الأسواق الهامة بالمنطقة لتمتعها بمعدل نمو اقتصادى سريع، إلى جانب خصائص ديمغرافية إيجابية وموقع استراتيجى.
أشارت إلى أن معرض“أوتوتك” هو منصة لخدمة قطاع ما بعد البيع للسيارات بالمنطقة، والسوق الإقليمى يتمتع بمؤشرات إيجابية بسبب الدعم الحكومى المتزايد فى مصر بهدف تعزيز وتطوير صناعة السيارات.
وقال هانى خفاجة، مدير عام شركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض، إن الحكومة تعمل على توطين صناعة السيارات فى مصر، ومحاولة جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر فى هذا المجال تحقيقًا للرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتعد عودة معرض“أوتوتك” إشارة قوية لاهتمام السوق المصرى المتزايد بهذا المجال فالمعرض له دور بارز فى جمع كافة القطاعات العاملة فى الصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع.
أشار إلى أن المعارض التى يتم تنظيمها فى مصر لا تقتصر فقط على الجانب الاستثمارى إنما أيضا تضم خبراء من جميع المجالات للمساهمة فى تطوير القطاعات المختلفة التى نعمل بها، كما يتم عرض أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير تلك القطاعات خلال المعارض المختلفة التى نقوم بتنفيذها فى مصر.
وعلى هامش معرض“أوتوتك” عُقد مؤتمر يضم مجموعة من المتحدثين بمجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث تم مناقشة موضوعات متنوعة منها ((نقص قطع الغيار، والوضع الحالى للاستيراد، التكنولوجيا وتحديات تجميع المصانع، الوضع الحالى والمستقبلى للمركبات الكهربائية فى مصر، إعادة التدوير والاستدامة لإطارات السيارات والبطاريات، وتفكيك المركبات للاستفادة من القطع)).
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