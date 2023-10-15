Sunday, 15 October 2023 09:57 GMT

البنك الدولى يناقش إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار لحل أزمة الكهرباء

10/15/2023 2:14:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة البنك الدولي لجنوب إفريقيا، أن البنك يدرس إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقالت ماري، وفق ما أورته دورية“بيزنس إنسايدر”، اليوم الأحد، إن القرض سيأتي قريبا جدا، رافضة تحديد مدى إطار زمني لإقرار القرض.

وعن التمويل المحتمل للبنك الدولي قالت ماري:“لن يساعد القرض المقترح من البنك الدولي جنوب إفريقيا في الانتقال بعيدًا عن الفحم فحسب، بل سيضمن أيضًا انتقالًا عادلًا يحمي السكان المعرضين للخطر من الآثار السلبية لاستخدام الفحم”.

وأشارت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تستكشف أيضًا مبادرات أوسع تتعلق بالمناخ، بما في ذلك اعتبارات ضريبة الكربون، موضحة أن العام الماضي شهد موافقة البنك الدولي على تمويل 497 مليون دولار لإيقاف تشغيل إحدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد وإعادة توظيفها.

أ. ش. أ

MENAFN15102023000202011048ID1107242999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث