البنك الدولى يناقش إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار لحل أزمة الكهرباء

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة البنك الدولي لجنوب إفريقيا، أن البنك يدرس إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقالت ماري، وفق ما أورته دورية“بيزنس إنسايدر”، اليوم الأحد، إن القرض سيأتي قريبا جدا، رافضة تحديد مدى إطار زمني لإقرار القرض.

وعن التمويل المحتمل للبنك الدولي قالت ماري:“لن يساعد القرض المقترح من البنك الدولي جنوب إفريقيا في الانتقال بعيدًا عن الفحم فحسب، بل سيضمن أيضًا انتقالًا عادلًا يحمي السكان المعرضين للخطر من الآثار السلبية لاستخدام الفحم”.

وأشارت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تستكشف أيضًا مبادرات أوسع تتعلق بالمناخ، بما في ذلك اعتبارات ضريبة الكربون، موضحة أن العام الماضي شهد موافقة البنك الدولي على تمويل 497 مليون دولار لإيقاف تشغيل إحدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد وإعادة توظيفها.

أ. ش. أ