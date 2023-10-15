Sunday, 15 October 2023 09:57 GMT

البورصة المصرية تنظم تدريبًا لمسئولى بنك الاحتياط بـمالاوى على آليات الرقابة

10/15/2023 2:14:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضى، دورة تدريبية لمسئولى بنك الاحتياط بجمهورية مالاوي، فى مجال الرقابة على التداول داخل مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

يأتى هذا فى إطار برنامج بناء قدرات مسئولى البنك وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فى مالاوى.

وبحسب بيان رسمى من البورصة المصرية، استهدف التدريب تعزيز القدرات فى مجال الرقابة على السوق والذى استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار 3 أيام.

كما تضمن التدريب إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضًا العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتى الإفصاح والقيد.

ويأتى ذلك فى ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها فى مالاوى حيث أن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلى فعال بين الجانبين.

MENAFN15102023000202011048ID1107242998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث