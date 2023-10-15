البورصة المصرية تنظم تدريبًا لمسئولى بنك الاحتياط بـمالاوى على آليات الرقابة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضى، دورة تدريبية لمسئولى بنك الاحتياط بجمهورية مالاوي، فى مجال الرقابة على التداول داخل مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
يأتى هذا فى إطار برنامج بناء قدرات مسئولى البنك وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فى مالاوى.
وبحسب بيان رسمى من البورصة المصرية، استهدف التدريب تعزيز القدرات فى مجال الرقابة على السوق والذى استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار 3 أيام.
كما تضمن التدريب إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضًا العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتى الإفصاح والقيد.
ويأتى ذلك فى ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها فى مالاوى حيث أن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلى فعال بين الجانبين.
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