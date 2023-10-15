البورصة المصرية تنظم تدريبًا لمسئولى بنك الاحتياط بـمالاوى على آليات الرقابة

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضى، دورة تدريبية لمسئولى بنك الاحتياط بجمهورية مالاوي، فى مجال الرقابة على التداول داخل مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

يأتى هذا فى إطار برنامج بناء قدرات مسئولى البنك وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فى مالاوى.

وبحسب بيان رسمى من البورصة المصرية، استهدف التدريب تعزيز القدرات فى مجال الرقابة على السوق والذى استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار 3 أيام.

كما تضمن التدريب إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضًا العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتى الإفصاح والقيد.

ويأتى ذلك فى ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها فى مالاوى حيث أن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلى فعال بين الجانبين.