تحسن الميزان التجارى فى كينيا مع خفض الاستيراد وارتفاع الصادرات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المكتب الوطني الكيني للإحصاء تحسن الميزان التجاري للبلاد خلال عام، وذلك بفضل انخفاض فواتير الاستيراد ووسط تراجع الإنفاق على إمدادات المصانع ومعدات مشاريع البناء والبنزين.
وذكر المكتب الوطني الكيني للإحصاء في بيان أن العجز التجاري بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 6.8 مليار دولار، مقابل 7.51 مليار دولار العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 12.63% حتى أغسطس الماضي إلى 4.4 مليار دولار.
أشار إلى إسهام الانخفاض في الإنفاق على الإمدادات الصناعية والمنتجات الوسيطة، بنسبة 9.36% إلى 3.93 مليار دولار، في التراجع السنوي في فواتير الاستيراد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
أ. ش. أ
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