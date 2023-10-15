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تحسن الميزان التجارى فى كينيا مع خفض الاستيراد وارتفاع الصادرات

10/15/2023 2:14:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المكتب الوطني الكيني للإحصاء تحسن الميزان التجاري للبلاد خلال عام، وذلك بفضل انخفاض فواتير الاستيراد ووسط تراجع الإنفاق على إمدادات المصانع ومعدات مشاريع البناء والبنزين.

وذكر المكتب الوطني الكيني للإحصاء في بيان أن العجز التجاري بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 6.8 مليار دولار، مقابل 7.51 مليار دولار العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 12.63% حتى أغسطس الماضي إلى 4.4 مليار دولار.

أشار إلى إسهام الانخفاض في الإنفاق على الإمدادات الصناعية والمنتجات الوسيطة، بنسبة 9.36% إلى 3.93 مليار دولار، في التراجع السنوي في فواتير الاستيراد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

أ. ش. أ

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