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رئيس البنك الدولى: حربا غزة وأوكرانيا تعرقلان نمو الاقتصاد العالمى

10/15/2023 2:13:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد جاى بانجا رئيس البنك الدولي، أن الحروب والاضطرابات التي تشهدها العديد من مناطق العالم، تعد العدو الأول للنمو والازدهار الاقتصادي، وذلك في اليوم الختامي من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش المغربية.

وقال بانجا، في تصريحات صحفية، إن الحرب في أوكرانيا وغزة“لا تساعد على المستوى العالمي في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي”.

وأضاف:“البنك الدولي يعمل على تحقيق النمو والازدهار في العالم، ولكن الأحداث مثل الحرب في غزة وأوكرانيا تؤثر على نمو عملنا وجهودنا في المساعدة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي ومواكبة الحكومات في ذلك”.

واعتبر رئيس البنك الدولي، أن“الناس في مختلف الأقطار يأملون الحصول على فرص عمل ووظائف تضمن لهم مستوى عيش جيدا، لكن المشاكل التي تشهدها بعض المناطق مثل حرب الفلسطينيين والإسرائيليين تربك الأمور، وتعرقل بلوغ هذه الأهداف وتمنع توفير فرص العمل للملايين من الناس الذين يطلبونها”.

وكان العديد من الخبراء المشاركين في اللقاءات التي شهدتها مراكش أشاروا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب الحروب والنزاعات، مؤكدين أن هذه الحروب تكون لها انعكاسات سلبية على دول الجنوب وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة ارتباطها واعتمادها على الاستيراد في تأمين احتياجات أسواقها المحلية.

أ. ش. أ

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