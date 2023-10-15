المصرية للمحللين الفنيين تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حاملى ESTA

(MENAFN
- Al-Borsa News) يونس: سلسلة دورات تدريبية فى مجال تداول الأسهم خلال العام الجديد
احتفلت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، بتخرج دفعة جديدة من دارسى البرنامج الرئيسى للجمعية شملت 33 طالبًا.
قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين“ESTA”، إن تكريم الدفعة الجديدة من الخريجين جاء على هامش الجمعية العمومية لـ”المحللين الفنيين”، الخاصة بأعضاء الجمعية البالغ عددهم نحو 600 عضو.
وأضاف يونس لـ”البورصة”، أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من 3 شهادات فقط إلى جانب اليابانية والإنجليزية، معتمدة من الجمعية الدولية للمحللين الفنيين IFTA.
وأوضح أن الجمعية ستستكمل خطتها لتطوير مهارات الأعضاء ودارسى التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات المتخصصة، حيث ستعقد خلال العام المالى الحالى عدة دورات لإدارة المخاطر ومبادئ الاستثمار والتحليل المالى وكل ما يتعلق بتداول الأسهم.
أشار إلى أن الجمعية ستعزز برامجها التدريبية مع القطاع المصرفى، فى إطار نشر ثقافة التحليل الفنى حيث ستبدأ خلال أيام دورة عن مبادئ التحليل الفنى مع بنك المشرق وسيليها دورة أخرى مع بنك الإمارات دبى الوطنى، وكذلك ستعقد الجمعية دورة مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين بنهاية الشهر الجارى.
MENAFN15102023000202011048ID1107242995
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.