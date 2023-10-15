المصرية للمحللين الفنيين تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حاملى ESTA

احتفلت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، بتخرج دفعة جديدة من دارسى البرنامج الرئيسى للجمعية شملت 33 طالبًا.

قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين“ESTA”، إن تكريم الدفعة الجديدة من الخريجين جاء على هامش الجمعية العمومية لـ”المحللين الفنيين”، الخاصة بأعضاء الجمعية البالغ عددهم نحو 600 عضو.

وأضاف يونس لـ”البورصة”، أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من 3 شهادات فقط إلى جانب اليابانية والإنجليزية، معتمدة من الجمعية الدولية للمحللين الفنيين IFTA.

وأوضح أن الجمعية ستستكمل خطتها لتطوير مهارات الأعضاء ودارسى التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات المتخصصة، حيث ستعقد خلال العام المالى الحالى عدة دورات لإدارة المخاطر ومبادئ الاستثمار والتحليل المالى وكل ما يتعلق بتداول الأسهم.

أشار إلى أن الجمعية ستعزز برامجها التدريبية مع القطاع المصرفى، فى إطار نشر ثقافة التحليل الفنى حيث ستبدأ خلال أيام دورة عن مبادئ التحليل الفنى مع بنك المشرق وسيليها دورة أخرى مع بنك الإمارات دبى الوطنى، وكذلك ستعقد الجمعية دورة مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين بنهاية الشهر الجارى.



