Sunday, 15 October 2023 09:56 GMT

المصرية للمحللين الفنيين تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حاملى ESTA

10/15/2023 2:13:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يونس: سلسلة دورات تدريبية فى مجال تداول الأسهم خلال العام الجديد

احتفلت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، بتخرج دفعة جديدة من دارسى البرنامج الرئيسى للجمعية شملت 33 طالبًا.

قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين“ESTA”، إن تكريم الدفعة الجديدة من الخريجين جاء على هامش الجمعية العمومية لـ”المحللين الفنيين”، الخاصة بأعضاء الجمعية البالغ عددهم نحو 600 عضو.

وأضاف يونس لـ”البورصة”، أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من 3 شهادات فقط إلى جانب اليابانية والإنجليزية، معتمدة من الجمعية الدولية للمحللين الفنيين IFTA.

وأوضح أن الجمعية ستستكمل خطتها لتطوير مهارات الأعضاء ودارسى التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات المتخصصة، حيث ستعقد خلال العام المالى الحالى عدة دورات لإدارة المخاطر ومبادئ الاستثمار والتحليل المالى وكل ما يتعلق بتداول الأسهم.

أشار إلى أن الجمعية ستعزز برامجها التدريبية مع القطاع المصرفى، فى إطار نشر ثقافة التحليل الفنى حيث ستبدأ خلال أيام دورة عن مبادئ التحليل الفنى مع بنك المشرق وسيليها دورة أخرى مع بنك الإمارات دبى الوطنى، وكذلك ستعقد الجمعية دورة مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين بنهاية الشهر الجارى.


MENAFN15102023000202011048ID1107242995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث