النفط العراقية تفعل 3 عقود لتطوير حقول غاز مع شركة إماراتية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، تفعيل ثلاثة عقود مع شركة الهلال الإماراتية ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياسي من حقول (خشم الأحمر، كلابات، خضر الماي).
وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن ذلك جاء خلال التوقيع على تفعيل العقود للحقول والمواقع المذكورة، حيث أشار إلى أن الاتفاق مع الهلال الإماراتية على إتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة إنجاز معجلة أمدها سنة ونصف، منوها بحرص الحكومة العراقية على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية، مؤكدا أهمية استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح عبد الغني أن تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات توليد متنقلة في مواقع الحقول بهدف رفد الشبكة الوطنية بكميات جيدة من الغاز المستثمر.
أ. ش. أ
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