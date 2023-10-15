النفط العراقية تفعل 3 عقود لتطوير حقول غاز مع شركة إماراتية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، تفعيل ثلاثة عقود مع شركة الهلال الإماراتية ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياسي من حقول (خشم الأحمر، كلابات، خضر الماي).

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن ذلك جاء خلال التوقيع على تفعيل العقود للحقول والمواقع المذكورة، حيث أشار إلى أن الاتفاق مع الهلال الإماراتية على إتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة إنجاز معجلة أمدها سنة ونصف، منوها بحرص الحكومة العراقية على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية، مؤكدا أهمية استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح عبد الغني أن تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطات توليد متنقلة في مواقع الحقول بهدف رفد الشبكة الوطنية بكميات جيدة من الغاز المستثمر.

أ. ش. أ