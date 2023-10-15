16 شركة مصرية تشارك في معرض كانتون للتصدير والاستيراد بالصين

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك 16 شركة مصرية عاملة في قطاع الأجهزة المنزلية والأواني، بمعرض كانتون للتصدير والاستيراد، المقام في الصين، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد 15 أكتوبر، ويستمر حتى 19 أكتوبر.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الاشتراك في معرض كانتون يعتبر فرصة جيدة للشركات الهندسية للتعرف على ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وسط مشاركة عالمية موسعة في المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الهندسي.

وأشارت إلى أن السوق التصديرية في حاجة إلى التواجد بشكل مستمر في المعارض الدولية لاستعراض إمكانيات الصناعة والمنتجات المصرية الهندسية التي شهدت تطور كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل مساعى المصانع المصرية لتطوير إنتاجها بشكل مستمر ليواكب التطورات العالمية وللتمكن من المنافسة دوليًا.

وأوضحت حلمي، أن الصين أحد أهم الأسواق الدولية التي يزداد التركيز عليها في فترة تنظيم المعارض المتخصصة ويأتيها الزوار من كافة دول العالم، مما يجعل هذا المعرض فرصة مواتية للشركات المصرية لتحقيق أقصى استفادة وعقد اللقاءات مع الشركات النظيرة وبحث التعاون التصديري.

وكشفت أن قطاع الأجهزة المنزلية المشارك في معرض كانتون في الصين تمكن من تسجيل نمو في صادراته خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بنسبة 5.2%، مما يؤكد أنه أحد أهم القطاعات الواعدة ويمكن أن تساهم في نمو الصادرات الهندسية بصورة دائمة.

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