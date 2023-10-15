التموين تستورد 250 ألف طن أرز لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن قيامها بالإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض، لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ليصل إلى أكثر من 6 أشهر.
وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.
واجتمع وزير التموين علي المصيلحي، برئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة، وشدد على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقا، تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد على ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة).
وأضاف“تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك”، وشدد القرار كذلك على قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى الوزارة.
أ ش أ
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