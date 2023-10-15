التموين تستورد 250 ألف طن أرز لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن قيامها بالإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض، لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ليصل إلى أكثر من 6 أشهر.

وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

واجتمع وزير التموين علي المصيلحي، برئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة، وشدد على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقا، تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد على ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة).

وأضاف“تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك”، وشدد القرار كذلك على قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى الوزارة.

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