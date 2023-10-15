15 شركة مصرية تبحث مع ((سيكا)) الأمريكية زيادة صادراتها من الكيماويات ومواد البناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنظم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء، المؤتمر الأول للموردين بحضور شركة سيكا الأمريكية وعدد من الشركات المصرية.
ويهدف المؤتمر، الذى يأتى فى إطار“مشروع الصادرات فى مصر” (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلى ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من شركة سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات التصدير لقطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يسعى للبحث عن الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس بالأسواق الكبرى.
قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس أعد للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتها مع المطلوب من شركة سيكا الأمريكية، ووقع الاختيار على أكثر من 15 شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وسيكا الأمريكية هى شركة عالمية رائدة فى مجال الابتكار والاستدامة فى تطوير وإنتاج أنظمة ومنتجات للبناء التجارى والسكنى، فضلاً عن الصناعات البحرية والسيارات والطاقة المتجددة.
تمتلك سيكا مكاتب فى أكثر من 100 دولة مع أكثر من 300 منشأة تصنيع، بمبيعات وصلت إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022، وتعمل سيكا فى جميع مجالات الإنشاءات كإضافات الخرسانة، والعزل المائى، ومواد الربط والتقفيل، والأرضيات الصناعية، وعزل الأسقف.
كتب: مريم الرميحى وأحمد غنيم
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