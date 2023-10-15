15 شركة مصرية تبحث مع ((سيكا)) الأمريكية زيادة صادراتها من الكيماويات ومواد البناء

MENAFN - Al-Borsa News) تنظم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء، المؤتمر الأول للموردين بحضور شركة سيكا الأمريكية وعدد من الشركات المصرية.

ويهدف المؤتمر، الذى يأتى فى إطار“مشروع الصادرات فى مصر” (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلى ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من شركة سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات التصدير لقطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يسعى للبحث عن الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس بالأسواق الكبرى.

قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس أعد للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتها مع المطلوب من شركة سيكا الأمريكية، ووقع الاختيار على أكثر من 15 شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وسيكا الأمريكية هى شركة عالمية رائدة فى مجال الابتكار والاستدامة فى تطوير وإنتاج أنظمة ومنتجات للبناء التجارى والسكنى، فضلاً عن الصناعات البحرية والسيارات والطاقة المتجددة.

تمتلك سيكا مكاتب فى أكثر من 100 دولة مع أكثر من 300 منشأة تصنيع، بمبيعات وصلت إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022، وتعمل سيكا فى جميع مجالات الإنشاءات كإضافات الخرسانة، والعزل المائى، ومواد الربط والتقفيل، والأرضيات الصناعية، وعزل الأسقف.

كتب: مريم الرميحى وأحمد غنيم