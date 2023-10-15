((فروتيلا)) للصناعات الغذائية تستهدف رفع صادراتها 35%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ((فروتيلا))، زيادة صادراتها بنسب تتراوح بين 25 و35% خلال الموسم المقبل.
قال أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ((فروتيلا)) وضعت خطة لتصدير 10 آلاف طن برتقال خلال الموسم المقبل مقابل 7 آلاف طن الموسم الماضى، وذلك بدعم من انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
أضاف سرحان لـ(( البورصة)) أن فارق سعر العملة كان داعم رئيسى لزيادة التنافسية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة لجودة المنتج الذى جعل مصر تتصدر قوائم أكبر الدول المصدرة عالميًا على مدار الـ 4 مواسم الماضية متفوقة على تركيا والمغرب وإسبانيا وجنوب إفريقيا.
أشار إلى أن زيادة صادرات الشركة ساهم فى حدوث حالة من التوازن بين التكاليف التى نمت بنسبة 65% خلال الشهورالماضية وسعر البيع خلال الموسم الماضى.
أوضح أن إجمالى حجم إنتاج الشركة من البرتقال يصل إلى 14 ألف طن سنويًا، وجارى زراعة 300 فدان جدد خلال الفترة الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التصديرية إلى 20 ألف طن خلال الـ3 سنوات المقبلة.
تابع أن الصين كسوق جديد تستهدف الشركة زيادة صادراتها له بنسبة تتراوح بين 20% و 25% ليصبح إجمالى صادراتها من البرتقال إلى هذا السوق حوالى 4 آلاف طن خلال الموسم المقبل بدلاً من 3 آلاف طن الموسم الماضى.
أشار إلى أن البرتقال الأمريكى يعد منافس قوى أمام الشركة فى السوق الصينى، لكن انخفاض سعر البرتقال المصرى وجودته المرتفعة يحافظ على الاستمرارية فى التصدير.
أشار إلى أن أبرز الدول التى تصدر لها الشركة هى السويد، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وتستهدف الشركة فتح أسواق تصديرية جديدة بدول أمريكا اللاتينية وبالتحديد البرازيل والأرجنتين.
ذكر أن الشركة شاركة فى معارض كثيرة الموسم الماضى فى دول هونج كونج، وإسبانيا والبرازيل، وتجهز للمشاركة فى معرض يقام فى شهر فبراير المقبل فى العاصمة برلين.
كتبت – مريم الرميحى:
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