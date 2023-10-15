((فروتيلا)) للصناعات الغذائية تستهدف رفع صادراتها 35%

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ((فروتيلا))، زيادة صادراتها بنسب تتراوح بين 25 و35% خلال الموسم المقبل.

قال أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ((فروتيلا)) وضعت خطة لتصدير 10 آلاف طن برتقال خلال الموسم المقبل مقابل 7 آلاف طن الموسم الماضى، وذلك بدعم من انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

أضاف سرحان لـ(( البورصة)) أن فارق سعر العملة كان داعم رئيسى لزيادة التنافسية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة لجودة المنتج الذى جعل مصر تتصدر قوائم أكبر الدول المصدرة عالميًا على مدار الـ 4 مواسم الماضية متفوقة على تركيا والمغرب وإسبانيا وجنوب إفريقيا.

أشار إلى أن زيادة صادرات الشركة ساهم فى حدوث حالة من التوازن بين التكاليف التى نمت بنسبة 65% خلال الشهورالماضية وسعر البيع خلال الموسم الماضى.

أوضح أن إجمالى حجم إنتاج الشركة من البرتقال يصل إلى 14 ألف طن سنويًا، وجارى زراعة 300 فدان جدد خلال الفترة الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التصديرية إلى 20 ألف طن خلال الـ3 سنوات المقبلة.

تابع أن الصين كسوق جديد تستهدف الشركة زيادة صادراتها له بنسبة تتراوح بين 20% و 25% ليصبح إجمالى صادراتها من البرتقال إلى هذا السوق حوالى 4 آلاف طن خلال الموسم المقبل بدلاً من 3 آلاف طن الموسم الماضى.

أشار إلى أن البرتقال الأمريكى يعد منافس قوى أمام الشركة فى السوق الصينى، لكن انخفاض سعر البرتقال المصرى وجودته المرتفعة يحافظ على الاستمرارية فى التصدير.

أشار إلى أن أبرز الدول التى تصدر لها الشركة هى السويد، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وتستهدف الشركة فتح أسواق تصديرية جديدة بدول أمريكا اللاتينية وبالتحديد البرازيل والأرجنتين.

ذكر أن الشركة شاركة فى معارض كثيرة الموسم الماضى فى دول هونج كونج، وإسبانيا والبرازيل، وتجهز للمشاركة فى معرض يقام فى شهر فبراير المقبل فى العاصمة برلين.

كتبت – مريم الرميحى: