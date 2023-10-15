ماجد الفطيم تتبرع بـ30 مليون جنيه لدعم المدنيين الفلسطينيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“ماجد الفطيم“، التى تملك وتدير كارفور فى مصر، إنها تقود حملة تبرعات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بهدف توفير الدعم والإغاثة للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من النزاع الحالى.
وأضافت الشركة، أنها التزمت أيضاً بالمساهمة بمبلغ 30 مليون جنيه للهلال الأحمر المصرى لشراء المستلزمات الطبية والأدوية والإمدادات الغذائية اللازمة.
وتابعت الشركة: يمكن لعملائنا التبرع من خلال مبادرة“باقى الفكة” وصناديق التبرعات داخل متاجر كارفور ليتم إرسالها إلى الهلال الأحمر المصرى.
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