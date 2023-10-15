ماجد الفطيم تتبرع بـ30 مليون جنيه لدعم المدنيين الفلسطينيين

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“ماجد الفطيم“، التى تملك وتدير كارفور فى مصر، إنها تقود حملة تبرعات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بهدف توفير الدعم والإغاثة للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من النزاع الحالى.

وأضافت الشركة، أنها التزمت أيضاً بالمساهمة بمبلغ 30 مليون جنيه للهلال الأحمر المصرى لشراء المستلزمات الطبية والأدوية والإمدادات الغذائية اللازمة.

وتابعت الشركة: يمكن لعملائنا التبرع من خلال مبادرة“باقى الفكة” وصناديق التبرعات داخل متاجر كارفور ليتم إرسالها إلى الهلال الأحمر المصرى.