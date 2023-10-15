ماكدونالدز مصر تتبرع بـ20 مليون جنيه لإغاثة الأسر الفلسطينية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“مانفودز – ماكدونالدز مصر” عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرات إغاثة الأسر الفلسطينية، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عنهم.

وقالت شركة“مانفودز – ماكدونالدز مصر”، إنه سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصرى توفير المواد الغذائية.

وأكدت“مانفودز – ماكدونالدز مصر”، أنها شركة مصرية 100%، وقد حرصت على مدار ما يقرب من 30 عاماً على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمساهمة فى تنمية المجتمع والاقتصاد المصرى.

كما أكدت الشركة أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر ولا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون فى بلاد أخرى.