Sunday, 15 October 2023 09:56 GMT

ماكدونالدز مصر تتبرع بـ20 مليون جنيه لإغاثة الأسر الفلسطينية

10/15/2023 2:12:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“مانفودز – ماكدونالدز مصر” عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرات إغاثة الأسر الفلسطينية، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عنهم.

وقالت شركة“مانفودز – ماكدونالدز مصر”، إنه سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصرى توفير المواد الغذائية.

وأكدت“مانفودز – ماكدونالدز مصر”، أنها شركة مصرية 100%، وقد حرصت على مدار ما يقرب من 30 عاماً على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمساهمة فى تنمية المجتمع والاقتصاد المصرى.

كما أكدت الشركة أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر ولا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون فى بلاد أخرى.

MENAFN15102023000202011048ID1107242988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث