ماكدونالدز مصر تتبرع بـ20 مليون جنيه لإغاثة الأسر الفلسطينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“مانفودز – ماكدونالدز مصر” عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرات إغاثة الأسر الفلسطينية، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عنهم.
وقالت شركة“مانفودز – ماكدونالدز مصر”، إنه سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصرى توفير المواد الغذائية.
وأكدت“مانفودز – ماكدونالدز مصر”، أنها شركة مصرية 100%، وقد حرصت على مدار ما يقرب من 30 عاماً على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمساهمة فى تنمية المجتمع والاقتصاد المصرى.
كما أكدت الشركة أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر ولا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون فى بلاد أخرى.
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